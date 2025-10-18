fb ig video search mobile ETtoday

金鐘時尚／網友票選鳳小岳紅毯最帥！LV西裝「一亮點」超會穿　阿Ken也上榜

記者鮑璿安／綜合報導

2025第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮於今日10月18日在臺北流行音樂中心隆重登場，包含大熱戲劇《影后》、《童話故事下集》、《The Outlaw Doctor 化外之醫》都將角逐大獎，而剛結束的星光大道環節也是充滿話題，《ET FASHION》特別在官方IG舉辦網友票選，邀請大家一同在線選出「紅毯三帥」，結果揭曉！由鳳小岳獲得 9.77分最帥寶座，黃鐙輝、阿Ken分別緊追在後。

第一帥 鳳小岳 9.77分

▲《人生清理員》鳳小岳。（圖／記者林敬旻攝）

▲《人生清理員》鳳小岳。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼ 迷你劇集（電視電影）男主角-鳳小岳。（圖／攝影中心攝）

▲鳳小岳以《人生清理員》成功拿下「迷你劇集男主角獎」，紅毯造型方面也奪下最帥。（圖／攝影中心攝）

鳳小岳以《人生清理員》成功拿下「迷你劇集男主角獎」，紅毯造型方面也奪下最帥，他以 Louis Vuitton 全黑西裝踏上紅毯，俐落雙排扣剪裁展現極簡高級的男性美學，同色系襯衫與皮鞋強化整體一致性，沉穩中帶出成熟魅力。胸前點綴一枚櫻花造型胸針成為造型亮點，在低調黑調中注入雅緻細節，也巧妙打破單色造型的沉悶感，為整體風格增添紳士層次。

第二帥 黃鐙輝 9.61分

▲黃鐙輝。（圖／我在娛樂提供）

▲▼黃鐙輝。（圖／我在娛樂提供）

▲黃鐙輝。（圖／我在娛樂提供）

擔任星光大道主持人的黃鐙輝，在紅毯穿搭上展現十足的新意，不同於一般正規男裝的黑色調，以芥末綠短版西裝外套搭配海軍藍蝴蝶結系帶上衣亮相紅毯，色彩對比大膽卻不失品味，為造型注入層次。下身選擇藍色細條紋寬褲延伸俐落線條，拉長身形比例，展現優雅氣勢。更以高達近3,000萬的珠寶點綴造型，包含價值2,645萬的藍寶石戒指與27萬白鑽戒指，低調中展現華麗風範，散發摩登紳士魅力。

第三帥 阿Ken 9.55分

▲阿Ken（林暐恆）首度以《X！又是星期一》導演身分走上金鐘紅毯。（圖／記者李毓康攝）

▲第60屆戲劇類金鐘獎星光大道，《X!又是星期一》阿Ken林暐恆導演。（圖／記者李毓康攝）

▲阿Ken（林暐恆）首度以《X！又是星期一》導演身分走上金鐘紅毯，選擇全黑正裝展現沉穩氣場與成熟魅力。（圖／記者李毓康攝）

阿Ken（林暐恆）首度以《X！又是星期一》導演身分走上金鐘紅毯，選擇全黑正裝展現沉穩氣場與成熟魅力。他身穿剪裁俐落的黑色翻領西裝，低調中見細節，胸前採用非對稱式排扣設計增添造型辨識度，打破傳統西裝的拘謹框架。內搭同色系襯衫延續極簡風格，腳上配戴 Christian Louboutin 標誌性紅底皮鞋，微微亮面的質感為全黑造型注入時尚張力，也是相當成熟的紅毯範本。

