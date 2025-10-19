金鐘時尚／林心如連身褲深V開到腰辣爆！千萬Boucheron項鍊填空超閃

記者李薇／台北報導

金鐘紅毯向來是男女星比帥比美的地方，非常受到粉絲關注，但其典禮裡面的穿搭，也充滿看頭，有些甚至以頒獎者身份現身的藝人更是以得體打扮讓人耳目一新，以下就分享那些典禮上的精彩時尚風格。

林心如：Versace 2025秋冬系列深V領縐紗連身衣

▲林心如深V開到腰太辣。（圖／品牌提供、三立提供）

在典禮最後現身頒獎的林心如以一襲Versace 2025秋冬系列深V領縐紗連身衣，搭配羊毛修身長褲與V皮革腰帶，超狂的深V直接開到腰，並且佩戴價值1925萬元的Boucheron高級珠寶系列Quatre Radiant項鍊，滿滿的鑲嵌鑽石在燈光下閃閃發光，搭配Vendôme Liseré系列耳釘、以及Quatre Radiant戒指、Vendôme Liseré戒指，充滿俐落卻又非常閃耀的女王氣息。

許瑋甯：香奈兒2025/26 Cruise度假系列

柯震東：NAMESAKE黑色寬版西裝

▲許瑋甯產後狀態極佳，和柯震東一起頒獎。（圖／三立提供）

許瑋甯生產完後首度出席公開場合，與柯震東一起頒發「迷你劇集男女主角獎」，只見她身穿香奈兒2025/26 Cruise度假系列黑色雪紡與荷葉飾邊長洋裝，纖細的手臂完全看不出是剛生產完的樣子，狀態非常好，在細節也搭配同品牌頂級珠寶RUBAN珠寶錶、耳環以及PLUIE DE COMÈTES戒指、N°5 DROP戒指，整體穿搭更顯精緻完美。

柯震東這次也未走紅毯，與許瑋甯一同頒獎時，選穿台灣設計師NAMESAKE的作品，西裝上面有獨特的線條設計，較為貼身、些微短版的外套，將身形比例往上拉，腿部西裝褲也以較為寬版的廓形，搭配球鞋顯出年輕潮流的氛圍。

江淑娜

▲江淑娜表演服裝充滿巧思。（圖／三立提供）

睽違10年重現舞台的江淑娜在金鐘60演唱瓊瑤戲劇主題曲，包括：〈庭院深深〉、〈在水一方〉、〈煙雨濛濛〉，讓劇迷瞬間回到過去的時光，掀起回憶殺！驚喜現身表演時，她穿著黑白禮服，狀態極佳，上身為愛心領，白色的氣球蓬裙內為黑色褲裝，氣勢超強。