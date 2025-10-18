金鐘時尚總覽 ／韓寧5000萬珠寶加身最貴氣　伯爵神秘錶閃瞎眼

▲韓寧佩戴總價約5000萬元伯爵珠寶與神秘錶，成為金鐘獎最貴氣女星。（圖／攝影中心攝）

記者陳雅韻／台北報導

今（18日）登場的第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮紅毯上，最貴氣女星是角逐迷你劇集（電視電影）女主角獎的韓寧，她佩戴總值高達5000萬元PIAGET（伯爵）頂級珠寶亮相，其中特別戴在手腕上方的寬版鑽石手環原來有玄機，是一款具時間顯示功能的華麗神秘錶。





▲韓寧佩戴伯爵頂級珠寶系列18K白金鑽石神秘腕錶，26,000,000元。（圖／伯爵提供）

壓軸登場的柯佳嬿珠寶行頭也是千萬級，佩戴總價約2500萬元的寶格麗（BVLGARI）Serpenti頂級珠寶，揮手時閃耀鑲滿鑽石與祖母綠的靈蛇手環；巧合的是角逐視后的楊謹華，也將搭配重點放在手環，且同為靈感源自蛇的設計，選戴法國珠寶品牌Boucheron高級珠寶系列Serpent Bohème鑽石手環，優雅大氣。





▲壓軸登場的柯佳嬿珠寶行頭出自寶格麗，總值約2500萬元。（圖／攝影中心攝）





▲柯佳嬿戴上寶格麗Serpenti頂級祖母綠與鑽石手環。（圖／寶格麗提供）





▲楊謹華紅毯造型優雅大氣，戴上約900萬Boucheron珠寶。（圖／攝影中心攝）





▲楊謹華搭配的Boucheron高級珠寶系列Serpent Bohème手環， 4,080,000元。（圖／Boucheron提供）

首次入圍金鐘獎的曾莞婷登紅毯有備而來，選穿盡顯凹凸有致身材曲線的透視戰袍外，還配上Boucheron Plume de Paon孔雀羽毛造型鑽石耳環，靈動的耳環隨著她的步伐輕搖吸睛，是許多海內外女星出席重要場合的熱門選擇；而與香奈兒（CHANEL）合作密切的張鈞甯，此次登上金鐘紅毯改戴義大利品牌DAMIANI Mimosa含羞草系列18K白金鑽石耳環，搭配極簡的黑色禮服，展現知性美。





▲曾莞婷以性感禮服搭配Boucheron羽毛造型鑽石耳環驚艷全場。（圖／攝影中心攝）





▲張鈞甯（上）搭配的DAMIANI Mimosa含羞草系列18K白金鑽石耳環，728,000元。（圖／攝影中心攝、品牌提供）

入圍迷你劇集女主角獎的林予晞，是少數使用胸針的女星，於勃根地紅西裝式洋裝別上Tiffany Apollo系列胸針，同時搭配HardWear耳環及T1系列項鍊與戒指，俐落又帥氣的穿搭別具特色。





▲林予晞以一身勃根地紅西裝式洋裝登場，胸前配戴Tiffany Apollo系列胸針。（圖／攝影中心攝）