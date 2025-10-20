Lisa緋聞男友現身台北！「LVMH三公子」是誰？首富之子手握超過70精品

fb ig video search mobile ETtoday

南韓人氣天團BLACKPINK日前於高雄世運主場館連開兩場《DEADLINE》世界巡迴演唱會，場內與場外皆盛況空前。演出結束後，成員Jisoo、Jennie與Rosé迅速現身小港機場搭機返韓，唯獨Lisa未同行，就在同一時間，有網友在台北信義區巧遇全球頂級奢侈集團LVMH董事長、世界首富伯納德阿諾（Bernard Arnault）的三兒子——Frédéric Arnault，也就是Lisa傳聞中的男友，而「LV三公子」的背景也再次引起關注。

▲Lisa、弗雷德里克阿爾諾熱戀傳聞曝光許久，雙方始終未從回應。（圖／翻攝自Lisa、Frédéric Arnault Instagram）

▲Lisa傳聞中的男友，「LV三公子」的背景也再次引起關注。（圖／翻攝自Frédéric Arnault IG）

Frédéric Arnault是全球奢侈品帝國LVMH（酩悅軒尼詩－路易威登集團）的核心繼承人之一，備受國際財經與時尚圈矚目。Frédéric出身歐洲最具影響力的豪門家族之一，阿諾家族掌握Louis Vuitton、Dior、Fendi、Celine、Berluti、Loewe、TAG Heuer、Tiffany & Co.等超過七十個奢侈品牌，是全球精品市場的掌舵者。他也因此被外界稱為「世界最強富三代」，極具話題性。

儘管出生超級豪門，Frédéric並未走貴公子浮華路線，而是在學業與職涯上展現高度野心。他早年就讀法國菁英學府巴黎高等師範學院附中（Lycée Louis-le-Grand），隨後進入麻省理工學院（MIT）攻讀數學與電機資訊科學，擁有紮實理工背景。他也曾在Meta與麥肯錫管理顧問公司工作，累積科技與商業經驗，為日後踏入LVMH集團奠定基礎。2017年，年僅22歲的Frédéric加入集團旗下瑞士鐘錶品牌TAG Heuer，協助推動智慧錶研發，短時間內展現優異的品牌策略與科技整合能力，三年後即升任營運總監。2020年，他接任TAG Heuer全球CEO，成為品牌史上最年輕的執行長。

2023年，他更被父親提拔為LVMH Watch Division（鐘錶事業部）執行長，接管TAG Heuer、Hublot與Zenith三大腕錶品牌，正式進入集團接班梯隊核心。至於他與Lisa的戀情傳聞，始於2023年，兩人多次被捕捉在巴黎約會，之後又被拍到同遊義大利與泰國普吉島。2024年兩人在哥本哈根再被拍下同框畫面，甚至傳出Frédéric陪Lisa參加家族聚會，這次BLACKPINK高雄演唱會後，網友又捕捉到Frédéric Arnault在巧合時機點現身台北，兩人戀情幾乎成為「公開的秘密」。

