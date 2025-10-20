fb ig video search mobile ETtoday

【廣編】Maison Margiela旗艦店登台　台北微風廣場獨家名人與KOL搶先預覽

>

▲▼Maison Margiela旗艦店,台北微風廣場,新品。（圖／Maison Margiela提供）

▲Maison Margiela 10/17正式登台，以全新專門店開啟品牌在台新篇章。

圖、文／Maison Margiela提供

Maison Margiela宣佈正式進入台灣，首間專門店於微風廣場隆重開幕。店舖設計概念延續 Maison Margiela獨有的美學，以解構元素打造前衛且詩意的空間，展現品牌一貫的實驗精神與藝術氛圍。

室內所見的灰泥布景牆設計始於Maison Margiela Artisanal高級訂製時裝秀。整個店櫃建築外觀和室內空間實踐了「將不合適變成恰到好處」的獨特設計語言，顛覆傳統的品牌理念，引領顧客走進Maison Margiela的創意核心，感受不一樣的購物體驗。打破傳統建築結構概念，牆身與柱體被重新解構，形成品牌獨有的空間美學語言，賦予空間動態感。

開幕當天，多位時尚KOL李佑群，Nochen諾、Tammy、小賀Joanna、Tiff Lu、楷奕親臨 Maison Margiela台北旗艦店，身著2025秋冬系列造型，也分享個人搭配靈感與日常穿搭心得。

台灣開設首間全品項旗艦店，以嶄新姿態進駐微風廣場。此次店舖為品牌在台灣的全新里程碑，首度完整呈現從時裝、鞋履、包款至配飾的全系列商品，帶來 Maison Margiela 全面且獨特的時尚語彙，店內更設有Replica香氛專區。

10/17～11/16 單筆滿3萬贈Maison Margiela香氛蠟燭乙個，限量不累送；消費滿6萬升級Breeze Couture 鑽石卡會員，加贈一組GWP 蠟燭Giftbox Set*1+7ML 香水，數量有限，送完為止。

關鍵字：

Maison Margiela旗艦店, 台北微風廣場, 新品

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

微風廣場周年慶9／11登場　廖曉喬：看好年輕族群消費力

微風廣場周年慶9／11登場　廖曉喬：看好年輕族群消費力

Lisa高雄開唱穿「台牌短裙」掀熱議！品牌證實：收到BLACKPINK造型師邀請

Lisa高雄開唱穿「台牌短裙」掀熱議！品牌證實：收到BLACKPINK造型師邀請

Lisa緋聞男友現身台北！「LVMH三公子」是誰？首富之子手握超過70精品

Lisa緋聞男友現身台北！「LVMH三公子」是誰？首富之子手握超過70精品

星巴克10／22起連兩天「大杯以上買一送一」　買限定13款飲品多賺一杯 金鐘時尚／網友票選柯佳嬿紅毯最美！曾莞婷、韓瑜以極小差距緊追在後 個性天生反骨的三大星座！TOP 1阻礙就是能量　越不行就越要衝 做事全憑心情、不顧大局的三大星座！TOP 1只關心當下爽快　結果不重要 2025最熱門「彎刀褲」怎麼穿最修飾？推薦風格與搭配一次看 看似溫和實則不好惹的星座！TOP 1平時話少低調　一旦被踩底線必加倍奉還 裕隆城2025營收上看57億！全齡友善規劃打造14萬會員「自然回流」的生活體驗

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面