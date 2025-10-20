【廣編】Maison Margiela旗艦店登台　台北微風廣場獨家名人與KOL搶先預覽

▲Maison Margiela 10/17正式登台，以全新專門店開啟品牌在台新篇章。

圖、文／Maison Margiela提供

Maison Margiela宣佈正式進入台灣，首間專門店於微風廣場隆重開幕。店舖設計概念延續 Maison Margiela獨有的美學，以解構元素打造前衛且詩意的空間，展現品牌一貫的實驗精神與藝術氛圍。

室內所見的灰泥布景牆設計始於Maison Margiela Artisanal高級訂製時裝秀。整個店櫃建築外觀和室內空間實踐了「將不合適變成恰到好處」的獨特設計語言，顛覆傳統的品牌理念，引領顧客走進Maison Margiela的創意核心，感受不一樣的購物體驗。打破傳統建築結構概念，牆身與柱體被重新解構，形成品牌獨有的空間美學語言，賦予空間動態感。

開幕當天，多位時尚KOL李佑群，Nochen諾、Tammy、小賀Joanna、Tiff Lu、楷奕親臨 Maison Margiela台北旗艦店，身著2025秋冬系列造型，也分享個人搭配靈感與日常穿搭心得。

台灣開設首間全品項旗艦店，以嶄新姿態進駐微風廣場。此次店舖為品牌在台灣的全新里程碑，首度完整呈現從時裝、鞋履、包款至配飾的全系列商品，帶來 Maison Margiela 全面且獨特的時尚語彙，店內更設有Replica香氛專區。

10/17～11/16 單筆滿3萬贈Maison Margiela香氛蠟燭乙個，限量不累送；消費滿6萬升級Breeze Couture 鑽石卡會員，加贈一組GWP 蠟燭Giftbox Set*1+7ML 香水，數量有限，送完為止。