fb ig video search mobile ETtoday

ALO薄底鞋推出Jisoo聯名款　夢幻粉色＋麂皮高級感藏手繪角色送給粉絲

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

Jisoo首度與代言品牌ALO推出個人聯名鞋款！ALO的超人氣鞋德訓鞋加上Jisoo的女神光加持，哪個女孩能不心動？

洛杉磯瑜伽品牌ALO近年成為年輕世代的生活品味象徵，穿上ALO彷彿就能與明星、名人們的距離更近一些。2025年7月ALO推出一款「Sunset Sneaker」加入德訓鞋、薄底鞋的行列，極簡、質感的外型，馬上在社群上爆紅！近日ALO則宣布將與代言人Jisoo攜手推出特別版本的Sunset Sneaker，並即將於2025年10月21日發售。

Jisoo x ALO 聯名薄底鞋Sunset Sneaker

開賣時間：2025年10月21日

ALO Sunset Sneaker以洛杉磯日落大道為名，首發採用經典的黑色、米色，強調能輕易融入日常的百搭性，而Jisoo則為ALO Sunset Sneaker帶來了屬於她的個人化面貌。

Jisoo選擇了「Bloom Pink」作為Sunset Sneaker的新裝，低飽和度的桃粉色麂皮，與此鞋款的焦糖色薄底相當適配，也呼應了她私下俏皮、活力的個性；舌上則藏著「103」字樣的密碼，原來正是代表她的生日「1月3日」。

另外，Jisoo更在鞋款細節中暗藏給粉絲們的信號，那就是她的手繪角色「Shumon」灰塵精靈，化為鞋帶中間的金屬釦飾，只要認出Shumon的粉絲，就能感受到Jisoo對於這次聯名的用心！且這是一般版本所沒有的亮點新元素！即使不是Jisoo的粉絲，全新的夢幻粉色也完全命中少女心，值得入手。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● BTS Jin正式成為Alo Yoga全球大使，5件同款＋售價都整理好了

● Loewe x On共同設計全新鞋款「Cloudsolo」誕生！2025秋冬新一季聯名服裝也好燒

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, ALO, Jisoo, 薄底鞋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

「單身越久越不想戀愛」星座Top 3！第一名太清醒　把自己過好最重要

「單身越久越不想戀愛」星座Top 3！第一名太清醒　把自己過好最重要

表面溫和實則非常固執的三大星座！TOP 1溫順只是禮貌　一旦認定絕不妥協

表面溫和實則非常固執的三大星座！TOP 1溫順只是禮貌　一旦認定絕不妥協

汶萊馬丁王子接地氣戴850元CASIO　孕妻百萬「錶王」不離手

汶萊馬丁王子接地氣戴850元CASIO　孕妻百萬「錶王」不離手

為什麼總是愛錯人？「4個心理誤區」交往前就該好好思考 Jisoo謝高雄場粉絲熱情　戴82萬卡地亞珠寶唱跳 抗老第一道防線！「3款電眼神霜」幫你撐住青春顏值 無限符號珠寶變出絲帶線條　FRED鑲上梨形鑽更閃 亞洲首富千金上億珠寶全是媽媽牌　倫敦開趴貴氣壓陣 SOGO敦化館「最後周年慶」祭加碼近5年最狂　漢來海港5人同行1人免費 除濕機乾衣3要點須知　台電：加一步驟衣服乾更快

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面