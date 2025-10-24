ALO薄底鞋推出Jisoo聯名款　夢幻粉色＋麂皮高級感藏手繪角色送給粉絲

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

Jisoo首度與代言品牌ALO推出個人聯名鞋款！ALO的超人氣鞋德訓鞋加上Jisoo的女神光加持，哪個女孩能不心動？

洛杉磯瑜伽品牌ALO近年成為年輕世代的生活品味象徵，穿上ALO彷彿就能與明星、名人們的距離更近一些。2025年7月ALO推出一款「Sunset Sneaker」加入德訓鞋、薄底鞋的行列，極簡、質感的外型，馬上在社群上爆紅！近日ALO則宣布將與代言人Jisoo攜手推出特別版本的Sunset Sneaker，並即將於2025年10月21日發售。

Jisoo x ALO 聯名薄底鞋Sunset Sneaker



開賣時間：2025年10月21日

ALO Sunset Sneaker以洛杉磯日落大道為名，首發採用經典的黑色、米色，強調能輕易融入日常的百搭性，而Jisoo則為ALO Sunset Sneaker帶來了屬於她的個人化面貌。

Jisoo選擇了「Bloom Pink」作為Sunset Sneaker的新裝，低飽和度的桃粉色麂皮，與此鞋款的焦糖色薄底相當適配，也呼應了她私下俏皮、活力的個性；舌上則藏著「103」字樣的密碼，原來正是代表她的生日「1月3日」。

另外，Jisoo更在鞋款細節中暗藏給粉絲們的信號，那就是她的手繪角色「Shumon」灰塵精靈，化為鞋帶中間的金屬釦飾，只要認出Shumon的粉絲，就能感受到Jisoo對於這次聯名的用心！且這是一般版本所沒有的亮點新元素！即使不是Jisoo的粉絲，全新的夢幻粉色也完全命中少女心，值得入手。

