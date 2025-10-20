fb ig video search mobile ETtoday

賈伯斯小女兒Eve Jobs也太美！一張米蘭看秀照超強氣場吸萬人朝聖

>

賈伯斯小女兒 Eve Jobs 也太美！一張「米蘭看秀照」吸萬人朝聖　網讚：根本真人版芭比！

▲賈伯斯小女兒Eve Jobs。（圖／取自Eve Jobs IG，下同）

圖文／CTWANT

蘋果創辦人賈伯斯的小女兒Eve Jobs，繼承了父親的聰慧與母親的優雅，近日現身Bottega Veneta米蘭時裝周，一登場就以超強氣場掀起全網討論！

當天她身穿黑色高領上衣搭配西裝外套，下身選擇寬版灰色長褲，簡約俐落又不失高級感，金色長髮吹出柔和的大波浪捲，搭配乾淨自然的妝容，散發出典型歐美名媛的高級氣質，與坐在身旁的時尚女王Anna Wintour同框，畫面瞬間成為秀場最矚目焦點。Eve自己也在IG上寫下：「Milan with Bottega!! What a wonderful show」，短短幾小時就獲得近20萬讚，連超模Poppy Delevingne也默默點讚支持，網友紛紛讚嘆：「這氣場太穩了」、「根本現實版名媛芭比」、「賈伯斯的基因太強大！」

賈伯斯小女兒 Eve Jobs 也太美！一張「米蘭看秀照」吸萬人朝聖　網讚：根本真人版芭比！

賈伯斯小女兒 Eve Jobs 也太美！一張「米蘭看秀照」吸萬人朝聖　網讚：根本真人版芭比！

不過其實Eve不只是「科技巨頭之女」，自2020年首度跨足時尚界，她接連為Glossier、Coperni、Louis Vuitton等品牌拍攝形象大片，也登上《Vogue Japan》等知名雜誌；在2024年的巴黎時裝週上，她更與超模Gigi Hadid同場走秀，憑自信與專業姿態，展現頂級模特兒應有的風範。

賈伯斯小女兒 Eve Jobs 也太美！一張「米蘭看秀照」吸萬人朝聖　網讚：根本真人版芭比！

賈伯斯小女兒 Eve Jobs 也太美！一張「米蘭看秀照」吸萬人朝聖　網讚：根本真人版芭比！

除了在時尚圈表現亮眼，Eve也是名副其實的「學霸名媛」！她畢業於史丹福大學，主修科學、技術與社會，學術實力不容小覷；同時，她更是全球排名前五的馬術選手，曾獲得東京奧運參賽資格，不過為了兼顧學業，她毅然選擇放棄比賽，展現出超齡的理性與堅定意志。

賈伯斯小女兒 Eve Jobs 也太美！一張「米蘭看秀照」吸萬人朝聖　網讚：根本真人版芭比！

而如今，她將那份自律與專注帶進時尚舞台，以「智慧＋氣場＋神顏」的三位一體完美姿態，成為全球名媛圈最受矚目的新星。

延伸閱讀
20歲網紅挪用母親30萬手術費　疑「害病情急轉直下」生日變忌日
結婚逾40年丈夫病逝！她突收陌生女自稱「正宮」律師函　法院判決出爐
原始連結

關鍵字：

周刊王, Eve Jobs, 賈伯斯, 米蘭時裝周, Bottega Veneta

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

Lisa高雄開唱穿「台牌短裙」掀熱議！品牌證實：收到BLACKPINK造型師邀請

Lisa高雄開唱穿「台牌短裙」掀熱議！品牌證實：收到BLACKPINK造型師邀請

Lisa緋聞男友現身台北！「LVMH三公子」是誰？首富之子手握超過70精品

Lisa緋聞男友現身台北！「LVMH三公子」是誰？首富之子手握超過70精品

星巴克10／22起連兩天「大杯以上買一送一」　買限定13款飲品多賺一杯

星巴克10／22起連兩天「大杯以上買一送一」　買限定13款飲品多賺一杯

金鐘時尚／網友票選柯佳嬿紅毯最美！曾莞婷、韓瑜以極小差距緊追在後 個性天生反骨的三大星座！TOP 1阻礙就是能量　越不行就越要衝 做事全憑心情、不顧大局的三大星座！TOP 1只關心當下爽快　結果不重要 2025最熱門「彎刀褲」怎麼穿最修飾？推薦風格與搭配一次看 看似溫和實則不好惹的星座！TOP 1平時話少低調　一旦被踩底線必加倍奉還 裕隆城2025營收上看57億！全齡友善規劃打造14萬會員「自然回流」的生活體驗 金鐘時尚／網友票選鳳小岳紅毯最帥！LV西裝「一亮點」超會穿　阿Ken也上榜

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面