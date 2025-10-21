「霜降」易讓人心情低落　睡飽才能讓陽氣充足、心情穩定

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼「霜降」易讓人心情低落　這樣做找回好心情 。（圖／Unsplash）

▲霜降即將在23日到來。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

秋季最後的一個節氣「霜降」即將到來，這也象徵天氣正式轉冷、陽氣漸收、陰氣漸盛。很多人會在這個時節出現「心情低落」「提不起勁」「容易焦慮」的情況，這其實和身體、氣候、心理節律都有關。

#日照時間縮短，褪黑激素分泌變多

天氣變冷、天黑得早，陽光照射減少，人體分泌的褪黑激素會增加，使人更容易感到疲倦、懶散，甚至出現季節性憂鬱。

#氣溫驟降，陽氣收斂、陰氣旺盛

中醫認為霜降後「陰盛陽衰」，人體的氣血循環變慢，陽氣被收斂到體內，容易產生心情鬱悶、手腳冰冷、睡眠不安的情況。

#秋季「肅殺之氣」影響情緒

秋天是收成與結束的季節，象徵「收」與「斂」，容易引起人對過去的回顧、對變化的不安，特別是敏感型或完美主義者，更容易感到憂鬱或焦慮。

▲▼「霜降」易讓人心情低落　這樣做找回好心情 。（圖／Unsplash）

提不起勁來應該怎麼辦呢？這時候建議多曬太陽，若曬不到太陽，建議維持運動的習慣，飲食可補充養陽潤燥、助提氣的食物，像是南瓜、山藥、紅棗、蓮子、芝麻、銀耳、枸杞都是好選擇，午後來一杯溫薑茶或紅棗桂圓茶，能暖身安神。

▲▼「霜降」易讓人心情低落　這樣做找回好心情 。（圖／Unsplash）

另外霜降後宜「早睡以養陽，早起以養肺」，睡足才能讓陽氣充足，不被陰氣侵襲，心情自然會穩定許多，最後也要挑整心態，趁這個時候可以暫時放下追逐，給自己喘息的空間，像是寫日記、聽音樂、散步、泡澡等都是不錯的情緒安撫法。

季節情緒, 霜降, 心情低落, 陰陽失衡, 調理方法

