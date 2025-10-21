秋冬乾燥唇紋瞬間＋10歲！3款女神唇蜜有感減齡　蜂蜜、植物油添加更滋潤

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

水潤嘟嘟唇在今年真的是唇妝主流，在秋冬更加乾燥的季節，也更加適合使用此類型的單品，不僅可以讓整體妝容看起來更加減齡，更是擁有保濕滋潤的效果，不妨可以挑選近期推出的新上市單品，為接下來的時尚風格準備。

＃嬌蘭 KISSKISS法式之吻波光蜜糖護唇油

嬌蘭在2025年聖誕節以摺紙藝術為靈感，打造出星芒奇想聖誕系列，之前上市就廣受粉絲喜愛的法式之吻波光蜜糖護唇油，也新增加兩款新色號，採用蜂蜜護唇基底，並且添加閃耀亮片，不管是珊瑚粉還是玫瑰木色調，都很適合每天使用，打造出具有逆齡感的美唇。

＃ADDICTION 癮釉水光嘟嘟唇膏

以時尚的飽滿釉光唇為主題，ADDICTION推出全新癮釉水光嘟嘟唇膏系列，添加90%美容精華的高保濕度之中，同時還可以存在恰到好處的顯色度，一支完成氣色調整以及呵護雙唇，同時可以修飾乾燥唇紋，打造出立體豐滿的飽滿唇妝，宛如敷上唇膜一般的細緻感，完美包覆潤澤。

＃ARMANI 訂製晶潤豐唇蜜

把高級訂製服帶進彩妝之中的ARMANI總是帶給女性質感優雅的妝容體驗，全新上市的訂製晶潤豐唇蜜，是過去從未出現過的質地，集結唇膜、護唇、唇蜜於一身的奢華單品，注入滿滿胜肽、玻尿酸以及角鯊烷，不僅可以帶來迷人的視覺妝效，更是可以奢養乾燥雙唇。