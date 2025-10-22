fb ig video search mobile ETtoday

夢幻單品一次集合！MFK、SABON聖誕倒數月曆搶先看

記者曾怡嘉／綜合報導

每年到了此刻就是美妝聖誕倒數月曆推出時刻，一次集結人氣夢幻單品，想要的通通在裡面，無論是自己收藏或是餽贈給親友，都是最棒的禮物。

▲▼倒數月曆。（圖／品牌提供）

▲MFK 2025 限量跨年倒數日曆，38,800元。

Maison Francis Kurkdjian 推出2025限量倒數日曆，不僅將品牌全球銷售第一的Baccarat Rouge 540 水晶之燄香精放入其中，今年更直接收入三款10月初才推出的改版香氛蠟燭迷你版，其中一款香氣明年才正式推出，可以說是搶先擁有，此外更首度額外收入一個香氛驚喜，倒數七日卻有八個驚喜，打造美妝界最奢華的倒數日曆。

▲▼倒數月曆。（圖／品牌提供）

▲倒數月曆全品項。

倒數日期將從聖誕節到新年，每一扇小窗內藏著一份迷人的祝福，將在開啟的瞬間感到喜悅及美好。跨年倒數月曆共含七個天數的驚喜（25-31號），其中第一格（25號）內，更首度藏有一個神秘的「小驚喜」，等您親自揭曉神秘小禮物。

▲▼倒數月曆。（圖／品牌提供）

▲SABON 2025 流光夜宴 倒數月曆，8,880元。

SABON以最高規格打造聖誕倒數月曆，以皇室藍與祖母綠交織出沉靜的碧玉湖藍，金色邊飾勾勒出如貴族首飾盒般的精緻質感，分層式設計靈感源自王室宅邸，下層作為抽屜，上層則能立體展示24件香氛禮品，完整呈現香氛儀式的層次美感。

▲▼倒數月曆。（圖／品牌提供）

▲五款人氣正貨。

▲▼倒數月曆。（圖／品牌提供）

▲倒數月曆全品項。

24款香氛旅行單品包含6款年度新品、5款正貨，集結2025年最受歡迎，且全新升級的髮品與臉部保養，以及鐵粉珍愛的心型金湯匙。一次典藏萬元價值的香氛收藏，同時讓禮盒化身為可再利用的飾品收納盒，延續節慶的璀璨時光。

美妝, 倒數月曆, 2025, 奢華, 禮盒

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

