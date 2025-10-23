fb ig video search mobile ETtoday

「表面和氣、背後搞鬼」星座Top 3！第一名看似好相處其實有仇必報

>

星座,占卜,個性,。（圖／tvn_drama IG）

▲「表面和氣、背後最會搞事」的星座代表。（示意圖／tvn_drama IG）

記者鮑璿安／綜合報導

有些人表面看起來客氣又懂人情世故，但你永遠搞不清他們心裡真正的盤算。當他們露出禮貌的微笑時，腦中可能已經在列出報復清單。以下這三個星座，就是「表面和氣、背後最會搞事」的代表，一旦惹到他們，恐怕會讓你明白什麼叫「笑裡藏刀」的藝術。

第一名 天蠍座

天蠍的聰明與直覺讓他們一眼看穿人性，他們不愛正面開戰，卻擅長用時間與手段達成復仇。表面上他們能維持理性甚至溫柔的態度，像什麼事都沒發生，但心底的帳本一筆都不會忘。當他們選擇動手時，一切都安排得精準又無聲，對天蠍而言，報復不是衝動，而是一場精心策劃的心理戰。

第二名 雙子座

雙子座他們看似隨和健談，其實心思靈活得可怕，雙子天生懂得「情報就是力量」，嘴上不說破，但心裡已經記下所有細節。若被他們覺得背叛或不爽，他們不會硬碰硬，而是用話術、流言、甚至巧妙的社交手段，讓對方在不知不覺間陷入被動。雙子的搞鬼往往不是惡意，而是一種自我保護，他們只是太聰明，知道「笑著下手」最有效。

第三名 天秤座

天秤座這個星座最擅長維持表面的和諧，但同時也最懂如何優雅地「切割」，他們極少正面衝突，取而代之的是沉默、疏離、和微笑背後的冷處理。天秤很清楚人際關係的權力遊戲，當他們覺得有人破壞平衡，就會用最漂亮的方式讓對方出局，別以為他們只是被動地禮貌，其實那是最致命的禮貌。

