職場最容易招人嫌的三大星座！掌控欲強、個性苛刻都有　TOP 1城府深愛算計

記者李薇／台北報導　圖／tvn_drama IG

在辦公室這個小社會中，能否與同事相處融洽，往往影響工作氛圍與個人發展。有些人明明工作能力不差，卻總在不知不覺中惹人厭，讓同事對他敬而遠之，從星座角度來看，以下三個星座最容易在職場中被同事討厭，原因也各有不同。

星座,占卜,個性,辦公室,。（圖／IG）

TOP 3　獅子座—太愛出風頭、掌控慾太強

獅子座天生帶著領導氣場，喜歡成為焦點，一有機會就會站上舞台展示自己，這樣的特質雖然能讓團隊充滿活力，但若過度強勢、不給別人表現機會，久而久之便讓人覺得壓力山大，尤其當他們堅持己見、對下屬或同事頤指氣使時，更容易引起反感，讓人暗自翻白眼。

TOP 2　處女座—挑剔苛刻、難以滿意

處女座對完美有著幾近病態的追求，凡事都要求「再好一點」，這樣的特質在工作上雖然能提高品質，但也常讓同事感覺被監視、被否定，處女座說話又過於直接，不懂修飾，常一句「這樣不行」就能讓人瞬間心情跌到谷底，長期相處下，周圍的人會覺得「再努力也得不到他滿意」，因此敬而遠之。

TOP 1　天蠍座—心機太重、難以捉摸

天蠍座在職場上最讓人頭疼的地方在於，他們擅長觀察、精於算計，情緒深沉又不輕易表露，讓人永遠摸不清他們在想什麼，這樣的神秘與防備雖讓他們顯得聰明有手段，但也容易讓同事覺得不信任、難以親近，若再加上他們對權力與利益極敏感，容易暗中操盤、掌控局勢，更讓人感到壓迫與戒備，是辦公室裡最容易被討厭卻也最難對付的星座。

關鍵字：

星座, 占卜, 個性, 辦公室

