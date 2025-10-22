試開箱／斯里蘭卡島嶼的閃耀貓眼石！RMK限定眼盤極具異國神秘感

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

多數秋冬季節的彩妝都以冰雪之地的靈感為啟發，但是這次RMK卻把粉絲都帶到了南方島嶼，以熱情的氛圍與陽光普照的休閒氣氛，讓人感受到具有溫度的氣氛；其中，微風之憩眼頰彩盤更是將色彩的絕妙之處展現到淋漓盡致，雖然有綠色系眼影，但是具有通透感的質地與大地色系混搭，反而充滿異國的色彩，宛如隱藏在斯里蘭卡島嶼上，散發光輝的貓眼石，神秘又極其閃耀。

微風之憩眼頰彩盤在色彩上的搭配可以說是相當絕妙，為了讓整體顏色都好上手，右下角的金色眼影帶有綠色珠光閃耀其中，左上角的亮燦古銅色，大顆粒的珠光更會讓焦點聚集在光線下的閃耀感，反而會讓第一眼就擔心難以使用的綠色，都可以更加溫柔的呈現在眼妝上，互相搭配得非常巧妙，完全不會讓人覺得過於誇張。另外，在質地上帶點濕潤的粉質可以均勻附著在肌膚，達到完美的發色度與珠光效果，是非常值得擁有的一盤。

在全新的秋冬限定之中，絲絨光彩口紅也是用過就會推的好物，飽和又有潤澤感的質地，可以呈現出淡淡光澤般的天鵝絨質感，而且一支帶粉、一支帶棕的唇膏顏色，更是任何妝容都很百搭的設計；如果再加上帶有綠色珠光的橙色透光唇蜜，更是可以把唇妝的華麗感完全展現出來，暖色調與冷色獨特混搭的色選，獨特也值得細細品味。

以百色眼影滿足喜歡嘗試各種妝容的ADDICTION在創意總監KANAKO歷經多場時尚後台，將經典的單色眼影更加濃縮到60色選，從霧面、珠光、鑽石光、裸光到水潤光，透過不同的質地，讓眼影玩色堆疊可以創造出更多的樂趣，甚至還可以一顆成妝，打造出專屬個性魅力的妝容。