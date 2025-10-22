fb ig video search mobile ETtoday

史瑞克式戀愛是什麼？找「條件差」對象反更安心　背後4大動機曝光

星座。（圖／sbsdrama.official IG）

▲「史瑞克式戀愛」（Shrekking）形容人們刻意選擇外貌或條件不如自己的人交往，以確保在關係中佔據主導地位。（示意圖／sbsdrama.official IG）

記者鮑璿安／綜合報導

在社群媒體主導的戀愛時代，一段感情不僅關乎愛與被愛，還牽涉自尊、焦慮與控制。近來席捲歐美的「史瑞克式戀愛」（Shrekking）現象，正反映了這股心理變化。這個詞源自經典動畫《史瑞克》（Shrek），形容人們刻意選擇外貌或條件不如自己的人交往，以確保在關係中佔據主導、降低受傷風險。這股「理性戀愛」浪潮，看似聰明務實，卻揭露了現代人對愛的深層不安。

「Shrekking」的出發點其實並非輕視對方，而是一種防禦本能。許多人在過去被背叛、被冷落的經驗中留下陰影，於是學會在愛情裡設防，試圖用「條件優勢」確保自己不再成為受害者。只是，當戀愛變成風險管理，愛的真誠與熱度也隨之流失。

1.自我防衛機制：愛情成了心理避險工具

「史瑞克式戀愛」的核心心理，是一種自我防衛。當人們在感情中受到創傷後，容易建立起「安全優勢」的信念，只要另一半條件不如自己，就能避免被拋棄。這種想法在潛意識中是一種「掌控恐懼」的方式：與其被拒絕，不如先確保自己是關係中不會被拒絕的那一方。然而，這樣的戀愛往往缺乏平等與信任，反而讓彼此之間的距離越拉越遠。

2.掌控慾與焦慮：優越感背後的脆弱

選擇「條件較差」的伴侶，往往能讓自己在關係中感到被仰望與依賴。這種掌控感對焦慮型依附的人來說，是暫時的安全鎮定劑。這類人害怕失控，也害怕情感過深，因此寧可用主導的姿態保持距離。然而這樣的關係往往失衡：主導者不願袒露脆弱，依附者也感受不到真實的愛。

3. 社群焦慮：戀愛變成展示與競賽

社群平台上「完美情侶」的形象，不知不覺成為壓力來源。當戀愛被量化成外貌、財力、人氣的競技場，許多人選擇「往下談」來逃離比，這種現象反映出年輕世代對「真實」的渴望，他們不再追求理想化對象，而是想找一個「能安心相處、不必拼命表演」的人。然而，當戀愛的出發點是逃避而非連結，關係也難以長久。

4. 情感疲勞：在低風險裡尋找穩定幻象

經歷過高耗損感情的人，往往對強烈的激情感到厭倦，轉而選擇「平靜、安全」的關係。對他們而言，「Shrekking」是一種情緒復原的過程：沒有戲劇衝突、也沒有過度期待。但這樣的「降級戀愛」若只是為了避風港，最終仍可能陷入空洞的相處，讓愛變成習慣，而非共鳴。

關鍵字：

愛情, 心理變遷, 社交壓力, 現代戀愛, 心靈成長

