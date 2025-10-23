fb ig video search mobile ETtoday

早晨一杯溫水能救命　有效降低心肌梗塞風險

>

▲早晨一杯溫水有效降低血液黏稠度。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

心血管疾病發作總是猝不及防，而變天時的風險更是提高，早上喝一杯溫水對人體心血管系統好處多多，盤點以下好處，讓你降低突發性疾病風險，心臟也能更健康。

#促進血液循環

溫水能幫助擴張血管，降低血液黏稠度，促進血液更順暢地流動。這有助於減少心血管疾病，如高血壓或動脈硬化的風險。

#穩定血壓

起床後，血液通常較為黏稠，尤其對心血管健康狀況不佳的人更為明顯。早晨喝溫水能稀釋血液，減輕心臟負擔，穩定血壓，降低突發性心血管問題的機率。

#減少血栓風險

飲用溫水能幫助稀釋血液，減少血栓形成的可能性，特別對於中老年人或高血脂、高血壓患者尤為重要。

#降低心臟負擔

在早晨，血液循環較慢，心臟負擔較大。喝溫水可以幫助血液流動更加順暢，減輕心臟的壓力，從而保護心臟健康。

#預防心肌梗塞和中風

通過改善血液流動和降低血液黏稠度，早晨喝溫水可以減少血管阻塞的風險，有助於預防心肌梗塞和中風等心血管急症。

雖說喝溫水的好處多多，但仍需注意過熱的水則可能損傷食道和胃壁，適宜的溫度為40-50°C左右，長期養成早晨喝溫水的習慣，能成為心血管健康的持續有效的小小助力。

