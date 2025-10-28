短髮剪對層次更顯臉小！不同臉型層次剪推薦　修飾臉型、自然捲好整理

文／美人圈

短髮不只要好整理，懂得利用層次剪、還可以更加修飾在意的臉型問題。達到顯小臉、減齡的效果！依據臉型設計對應的層次，即使短髮也能拉長、柔化輪廓，提升整體氣質，下面一起看看短髮剪層次的修飾重點、整理不同臉型問題的修飾感短髮層次推薦，一起看看哪款短髮層次剪最適合你吧！

層次短髮修飾重點1：順著臉型問題剪出層次感

層次髮為什麼極具修飾臉型的效果？原因就在這款髮型可以根據不同臉型問題剪出相對的層次線條，如果是高顴骨的話，可以將瀏海剪到顴骨部位、接著往下延伸層次感，想要修飾臉型的話，層次則可以從下顎開始延伸，對於不同臉型問題都可以有最高的修飾效果。

▲根據不同臉型問題剪出相對的層次線條。（圖／IG@jooyeonking）

層次短髮修飾重點2：髮尾保留厚度避免稀疏

層次髮有個重點，就是髮尾雖然剪出層次、在內層打些內薄，但是注意髮尾依舊要保有厚度，如果剪的太稀疏的話，真的會有種老氣感之外、捲度也撐不太起來，而且在視覺上也會顯得頭重腳輕，對臉型修飾效果不大。此外，保留些許厚度的話，對於自然捲來說也會比較好整理，頭髮不易亂飄或是毛躁。

▲意髮尾依舊要保有厚度。（圖／IG@ch_woobin）

層次短髮修飾重點3：搭配捲度、內層碎髮更有修飾效果

層次髮除了大推清純感拉滿的直髮燙之外，其實也很適合燙捲，像是羊毛捲、泰迪捲之類的都很推薦，透過髮尾層次可以將捲度拉高，讓細碎的捲度看起來更加輕盈，同時也可以在視覺上修飾臉型，更加顯臉小。另外，除了外層的層次之外，也可以沿著髮際線在內側剪出些碎髮起到修飾臉型的效果，不僅散髮時自然、綁髮時更具修飾效果。

▲層次髮也很適合燙捲。（圖／IG@yeovvun）

知道了幾個修飾臉型的層次重點後，接著就針對不同臉型問題，一一找出相對應的短髮X層次推薦：

圓臉適合短髮層次：低層次＋包覆感剪裁

修飾重點：柔和線條 × 拉長臉型

圓臉最適合低層次剪裁，讓頭髮自然貼合臉頰，營造包覆感，視覺上立即縮小臉寬、拉長臉型。搭配八字瀏海或空氣瀏海，清新又修飾力滿分。

▲圓臉最適合低層次剪裁。（圖／IG@private_comma）

長臉適合短髮層次：中層次＋橫向蓬鬆感

修飾重點：平衡比例 × 加寬視覺長

臉型適合中層次，兩側略帶弧度或外翹設計，能平衡臉長比例。加上一點厚感與蓬鬆度，臉型看起來更圓潤，氣色也更精神。

▲長臉適合短髮層次。（圖／IG@chahong_ardor）

方臉／下顎明顯適合短髮層次：自然層次＋柔化輪廓

修飾重點：打散稜角 × 增加線條感

下顎線明顯的方臉，層次建議輕盈自然，垂墜感的設計剛好落在下顎附近，有效打散稜角，讓臉型柔和、整體輕盈不硬朗。

▲下顎線明顯的方臉，層次建議輕盈自然。（圖／IG@soyeon__qq）

高顴骨適合短髮層次：集中層次在顴骨以下

修飾重點：遮蓋骨點 × 柔化臉型

高顴骨最怕高層次剪裁突顯骨架，建議層次從顴骨下方開始，自然蓋住高點。搭配輕薄瀏海或八字瀏海，骨架線條立刻柔和，臉型比例更和諧。

▲高顴骨最怕高層次剪裁突顯骨架。（圖／IG@j_seongsoo）

菱形臉適合短髮層次：中段蓬鬆＋兩側層次展開

修飾重點：平衡寬窄 × 修飾顴骨

菱形臉額頭與下巴較窄、顴骨較寬，可透過兩側展開的層次設計，轉移視覺焦點。微捲或內彎線條能提升中段柔和感，完美平衡臉型比例。

▲菱形臉。（圖／IG@yeovvun）

短下巴適合短髮層次：俐落線性＋延伸輪廓感

修飾重點：拉長下顎 × 集中線條

下巴偏短的臉型，建議一刀切或內彎式層次，線條俐落集中，視覺上延伸臉部比例，輪廓立體又有型。層次不需多，但一定要精準剪裁。

▲下巴偏短的臉型，建議一刀切或內彎式層次。（圖／IG@obvie_grace）

