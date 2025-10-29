台北10間DIY手作工作室推薦！毛絨娃娃、編織包、霓虹燈一次體驗

文／美人圈

現在最流行的療癒約會行程，當然少不了「DIY手作」！不管是想親手做一隻超萌毛絨娃娃、打造專屬戒指，還是玩到近期爆紅的地毯槍，甚至連霓虹燈、香氛蠟燭都能自己動手完成。台北有許多風格各異的手作店，不僅能享受創作的樂趣，成品還能帶回家收藏。本篇小編精選了10間超值得收藏的DIY手作店，無論是情侶約會、姐妹聚會，還是想要一個人放鬆療癒，都能找到最適合的選擇！

台北10間DIY手作工作室推薦

1：Funlab 好玩研究室

想做一個屬於自己的療癒小娃娃嗎？來到Funlab就對了！這裡最有名的就是用毛絨鐵絲手作出各種可愛小動物，不管是兔子、貓咪還是小熊，每一隻都萌到不行，老師會手把手教學，過程中不只專注還超紓壓，最後帶著自己做好的小作品回家，真的會有滿滿成就感！

▲用毛絨鐵絲手作出各種可愛小動物。（圖／IG@funlab.studio）

手作工作室推薦｜Funlab 好玩研究室 資訊

地址：台北市大同區迪化街一段21號4樓017室

官網、IG：@funlab.studio

2：顏究所 Artfinder Studio

名字超可愛的「顏究所」，就是要你盡情玩顏色、玩創意！不管是小畫布創作、飾品上色，還是親手繪製一幅專屬插畫，都非常適合想嘗試藝術感手作的人。工作室空間明亮又乾淨，氛圍輕鬆自在，就像替自己安排了一場小型的療癒畫室體驗。

▲親手繪製一幅專屬插畫。（圖／IG@artfinder_studio）

手作工作室推薦｜顏究所 Artfinder Studio 資訊

地址：台北市信義區光復南路415巷74號

營業時間：12：00－17：00（每週二、三、日公休）

官網、IG：@artfinder_studio

3：Does Art 都是藝術

如果你喜歡飾品、金工、簇絨地毯，一定要試試Does Art！這裡可以自己親手打造專屬的銀飾或戒指，從敲打、拋光到完成，還有Tufting簇絨地毯，各種可愛的圖案在手中慢慢成形，充滿驚喜感和成就感。

▲Tufting簇絨地毯有各種可愛的圖案。（圖／IG@doesart2023）

手作工作室推薦｜Does Art 都是藝術 資訊（中山店）

地址：台北市中山區中山北路二段22之2號5樓

營業時間：10：00－21：30

電話： 02 2738 3691

手作工作室推薦｜Does Art 都是藝術 資訊（晴光店）

地址：台北市中山區中山北路三段13號2樓

營業時間：09：30－22：00

電話：02－27383691

官網、IG：@doesart2023

4：COZU Lab.

一間充滿質感的玻璃手作工作室，在這裡可以親手客製漂亮的玻璃杯，透過玻璃剪紙體驗，打造屬於自己獨一無二的玻璃製品。過程中不僅能享受動手創作的樂趣，邊做邊拍照還超級出片！非常適合和朋友、家人一起來體驗，既能度過療癒時光，又能順便收穫滿滿美照。

▲親手客製漂亮的玻璃杯。（圖／IG@cozulab）

手作工作室推薦｜COZU Lab. 資訊

地址：台北市大安區復興南路二段288號2樓

營業時間：10：00－17：00

電話：02－26710215

官網、IG：@cozulab

5：997 STUDIO

「997 STUDIO」主打超熱門的Tufting地毯槍體驗，可以親手拿著毛線槍打出一幅專屬圖案，過程超紓壓！這裡提供超多毛線顏色，無論是可愛的卡通風、簡約的幾何圖案，還是客製文字設計都能實現，完成的成品擺在家裡立刻變身療癒小角落！除了Tufting體驗，這裡還有寶石戒指製作課程，以及融合傳統工藝的紙燈DIY可以選擇。

▲寶石戒指製作課程（圖／IG@997studio）

手作工作室推薦｜997 STUDIO 資訊

地址：台北市信義區仁愛路四段452巷11號

官網、IG：@997studio

6：下班隨手作1號店

「下班隨手作1號店」專為需要下班放鬆的人打造，地點方便，課程選擇超多元！從乾燥花、皮革小物到簡單飾品製作通通有，讓你依照心情自由選擇。這裡的環境溫馨、氛圍輕鬆，特別適合下班後揪朋友一起來，邊聊天邊動手創作，不只療癒滿滿，還能帶回專屬的小作品，超有成就感！

▲乾燥花、皮革小物到簡單飾品製作通通有。（圖／IG@xiabenhow）

手作工作室推薦｜下班隨手作1號店 資訊

地址：台北市萬華區漢口街二段121號

營業時間：10：00－21：30

電話：02－23714171

官網、IG：@xiabenhow

7：KIRARI FUTARI

這間藏在赤峰街的手作店，主打香氛蠟燭DIY還有奶油蛋糕珠寶盒，蠟燭可以自己挑香氣、顏色、裝飾，每一個都獨一無二，完成的蠟燭點起來超浪漫，房間立刻升級成小法式咖啡館，很適合情侶約會或閨蜜聚會。拍照起來也是美到不行！

▲有香氛蠟燭DIY還有奶油蛋糕珠寶盒。（圖／IG@kirari._.futari）

手作工作室推薦｜KIRARI FUTARI 資訊

地址：台北市大同區赤峰街57號

官網、IG：@kirari._.futari

8：Nu Studio

「Nu Studio」是地毯DIY的超人氣工作室，老師非常細心，對第一次體驗的新人也很友善，就算沒經驗也不用擔心做不好。這裡的毛線配色選擇超多，看著自己的作品一點一點完成，真的會有種被幸福毛線包圍的感覺！除了地毯DIY之外，Nu Studio還有毛線燈、肌理畫、編織包等多元手作課程，非常適合想放鬆心情、消磨時光的人來體驗。

▲地毯DIY、編織包手作。（圖／IG@nu__studio）

手作工作室推薦｜Nu Studio 資訊

地址：台北市中正區莒光路13號3樓

營業時間：11：00－20：00（每週一、二公休）

官網、IG：@nu__studio

9：Boringearrings

名字聽起來很「無聊」，但作品一點都不Boring！這是一間專門做耳環、飾品的手作店，提供串珠飾品販售，體驗課程，課程設計讓你可以自由搭配材質、顏色，做出完全符合自己風格的小配件，會有一種「這就是我專屬的時尚單品」的快樂！

▲專門做耳環、飾品的手作店。（圖／IG@boringearrings）

手作工作室推薦｜Boringearrings 資訊

地址：台北市大同區赤峰街40號

營業時間：13：00－20：00（每週一公休）

電話：0972609696

官網、IG：@boringearrings

10：Fizzy Fizzy Studio

如果你想要酷一點、潮一點，這間霓虹燈DIY店絕對要收藏！這裡可以自己彎管、設計，做出專屬的霓虹燈小夜燈或裝飾牌。完成後一開燈，整個房間立刻變超有氛圍，像是開了私人小派對，還能當Kpop應援燈，真的超有趣！

▲霓虹燈DIY。（圖／IG@fizzyfizzy_studio）

手作工作室推薦｜Fizzy Fizzy Studio 資訊

地址：台北市中山區松江路64巷10-2號2樓

營業時間：13：00－20：00

官網、IG：@fizzyfizzy_studio

