《回魂計》10殘酷金句：最讓人痛苦的不是絕望，而是沒完沒了的希望

記者鮑璿安／綜合報導

懸疑與犯罪劇集《回魂計》集結實力派演員舒淇、李心潔與傅孟柏共同主演。劇情圍繞「七日回魂」的神秘儀式展開，兩位為愛女含冤而亡深陷痛苦的母親，無法接受正義未得伸張，選擇尋求一名擁有神秘力量的神女協助，進行違背自然秩序的儀式，讓已伏法的死刑犯「回魂」七日，親手對其施以懲罰。當中也有不少直面人心的金句台詞，一起來看看。





▲《回魂計》播出後引起熱烈迴響。（圖／Netflix提供，以下同）



1. 最讓人痛苦的不是絕望，而是沒完沒了的希望。



2. 如果連你都放棄了，那我怎麼辦，全世界的人我都不相信，但我只相信你。



3. 他跟你一樣都是射手座耶，將來一定也是個渣男。



4. 他怎麼可以死得這麼有尊嚴？



5. 她能過這麼好的生活，都是用我女兒的命換來的。



6. 張士凱活過來，對我們來說沒有意義，但對有些人來說就不一定了。



7. 看起來可憐的不一定是受害者。



8. 我可以很坦然地接受死刑，但是我不能接受趙靜的懲罰，她憑什麼這樣懲罰我？是老天爺讓我出生就成為孤兒，它讓我被這樣的母親收養，它看著我經歷的一切，只有它知道，換做是其他人在一樣的狀態下，都會做出一樣的事情。



9. 我不相信好人會有好結果，不管我怎麼努力這個世界就是不公平的，好人永遠贏不了壞人，直到我遇見你們，你們讓我相信也許好人可以贏。



10. 原來沉默和順從，只會助長壞人的惡。