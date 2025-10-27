趙露思《許我耀眼》4種穿搭哲學　豪門千金到約會造型超吸睛

文／妞新聞

各位妞妞們～最近熱播的《許我耀眼》不只劇情討論度高，趙露思飾演的許妍更是把劇中穿搭上升到極致，簡直就是行走的時尚大片！從職場精英到豪門千金，每一幕都像在看雜誌封面，讓人忍不住邊追劇邊截圖。妞編輯幫大家整理了幾個許妍不同場合的穿搭重點，學會許妍的穿衣哲學，妳的日常也能瞬間升級成伸展台！（聽說大部分是趙露思自己搭配的呢！）

趙露思《許我耀眼》穿搭技巧

1.休閒穿搭：小露肌膚不失質感

▲《許我耀眼》許妍不同場合的穿搭重點。（圖／微博，下同）

許妍的私服風格走的是「極簡卻高級」路線。她很懂「露膚哲學」，常用一字領、V領上衣來凸顯鎖骨與肩頸線條，讓簡單的T恤秒變有質感。下半身則靠不同面料單品來中和休閒感，出門買咖啡也能穿得像小時尚博主！

2.工作穿搭：明亮色更精神＆極簡套裝

作為知名主播，許妍在職場造型絕不馬虎，工作場合多數以明亮色系為穿搭，讓整個人看起來更加精神。外景採訪時，俐落造型展現專業度，搭配眼鏡、絲巾點綴，雖樸素但不無趣；而當她終於坐上主播台後，服裝則更強調氣場與信賴感，精簡西裝套裝、白襯衫配牛仔褲，一看就覺得「這個女人播報的新聞一定可信」！

3.聚會穿搭：低調穿搭用單品點綴

無論是高端社交場合還是一般小聚，許妍都懂得精準拿捏。高級聚會裡，她用深色套裝搭配珠寶配飾，展現豪門千金的低調高級感；一般聚會則會換上俐落或帶點小巧思的單品，時髦卻不會讓人覺得太用力。

4.約會穿搭：凸顯腰身展現女人味

▲《許我耀眼》許妍的約會造型。（圖／Netflix）



想要甜到對方心坎裡？許妍的約會造型絕對值得筆記！粉色公主蓬袖洋裝＋黑色蝴蝶結，少女心直接爆棚；白色露肩上衣則營造柔美氛圍；而復古波點更是她的「法式浪漫武器」，不管是洋裝還是波點裙都相當貼身，勾勒身形的穿搭更展現女人味！

許妍後續的穿搭更是讓不少粉絲驚訝表示：「是什麼劇情會需要這樣的穿著～」目前看來許妍的穿搭哲學就是：精準定位場合、善用單品質感、不放過細節。從職場到家居，她都能在正確的時機閃閃發光。妞妞們，下次不知道要穿什麼時，不妨追個劇參考一下許妍穿搭，把自己打造成「耀眼主角」，讓日常生活也能走出伸展台的光芒！

【延伸閱讀】

趙露思×陳偉霆新劇《許我耀眼》開拍！劇情大綱＋9位演員搶先看，竟又見《偷偷》陣容

12部大女主陸劇推薦，《許我耀眼》趙露思化身「野心女」、《生萬物》楊冪千金變村姑！

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！