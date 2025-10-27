fb ig video search mobile ETtoday

營養師曝南瓜健康好處　南瓜是澱粉不是蔬菜一堆人都搞錯

>

▲▼營養師曝「南瓜健康好處」。（圖／Unsplash）

▲南瓜在萬聖節變成主角，其實營養好處也不少。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

萬聖節倒數計時，大街上不少南瓜裝飾，營養師高敏敏提醒，南瓜其實是澱粉，不是蔬菜，但別擔心！南瓜是原型澱粉高纖營養代表，只要吃適量並懂得與精緻米飯和麵條替換，也是很棒的營養來源，一起來了解南瓜的豐富營養吧！
營養師高敏敏表示，南瓜不僅是萬聖節應景，拿來煮湯好吃，更是顧眼、顧心與抗癌力十足的好幫手，一顆南瓜其實暗藏許多健康好處！

▲▼營養師曝「南瓜健康好處」。（圖／Unsplash）

#β-胡蘿蔔素

南瓜富含β-胡蘿蔔素，在體內會轉成維生素A，能保護視力、強化皮膚和黏膜健康，
南瓜吃多皮膚真的會變亮。

#膳食纖維

膳食纖維能讓你有飽足感不容易餓，還能幫助腸胃蠕動，連控制食慾也有幫助。

#維生素A

增強黏膜防護力、顧眼睛、提升免疫力，是對抗外來感染好幫手！

#維生素E

具有強大的抗氧化力，有助降低身體發炎、提升免疫系統運作效率。

#礦物質鉀

礦物質鉀能夠幫助穩定血壓、保護心臟，還有助排出多餘水分、改善水腫體質。

#維生素C

維生素C能夠刺激白血球生成、增強免疫細胞活性，感冒時也有助加快修復。

#鋅

南瓜籽中的鋅對男性特別重要！有助保養攝護腺與泌尿系統，也能提升免疫防禦力。

南瓜究竟要怎麼吃呢？營養師高敏敏建議，可以幫南瓜當作主食還搭配，因為南瓜其實是屬於「全穀雜糧類」的一員，用來取代精緻澱粉，對身體更好也更有飽足感。

▲▼營養師曝「南瓜健康好處」。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

關鍵字：

南瓜, 萬聖節, 營養, 蔬菜, 健康

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

「天生少根筋星座Top 3」公開！　冠軍總是說話太直讓人誤會

「天生少根筋星座Top 3」公開！　冠軍總是說話太直讓人誤會

「最受歡迎星座Top 3」揭曉　第１名走到哪都是焦點　

「最受歡迎星座Top 3」揭曉　第１名走到哪都是焦點　

營養師激推「瘦瘦菜」便宜好取得　有助調節血糖、控制食慾

營養師激推「瘦瘦菜」便宜好取得　有助調節血糖、控制食慾

伯朗北歐風科大概念店登場　7.5秒買到一杯咖啡 越來越少發文了！「社群消失人口」5大性格特點你中了嗎？ 「單身越久越不想戀愛」星座Top 3！第一名太清醒　把自己過好最重要 美周記／超高顏值必收！SABON、MFK聖誕香氛禮盒大集合 連假結束讓人提不起勁　「3個重點」讓你順利收心、重振精神 「5大族群」易水腫！營養師教你吃消水腫蔬果、飲品 成功人士的8種「假日習慣」　抽離工作是基本原則

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面