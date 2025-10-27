營養師曝南瓜健康好處　南瓜是澱粉不是蔬菜一堆人都搞錯

▲南瓜在萬聖節變成主角，其實營養好處也不少。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

萬聖節倒數計時，大街上不少南瓜裝飾，營養師高敏敏提醒，南瓜其實是澱粉，不是蔬菜，但別擔心！南瓜是原型澱粉高纖營養代表，只要吃適量並懂得與精緻米飯和麵條替換，也是很棒的營養來源，一起來了解南瓜的豐富營養吧！

營養師高敏敏表示，南瓜不僅是萬聖節應景，拿來煮湯好吃，更是顧眼、顧心與抗癌力十足的好幫手，一顆南瓜其實暗藏許多健康好處！

#β-胡蘿蔔素

南瓜富含β-胡蘿蔔素，在體內會轉成維生素A，能保護視力、強化皮膚和黏膜健康，

南瓜吃多皮膚真的會變亮。

#膳食纖維

膳食纖維能讓你有飽足感不容易餓，還能幫助腸胃蠕動，連控制食慾也有幫助。

#維生素A

增強黏膜防護力、顧眼睛、提升免疫力，是對抗外來感染好幫手！

#維生素E

具有強大的抗氧化力，有助降低身體發炎、提升免疫系統運作效率。

#礦物質鉀

礦物質鉀能夠幫助穩定血壓、保護心臟，還有助排出多餘水分、改善水腫體質。

#維生素C

維生素C能夠刺激白血球生成、增強免疫細胞活性，感冒時也有助加快修復。

#鋅

南瓜籽中的鋅對男性特別重要！有助保養攝護腺與泌尿系統，也能提升免疫防禦力。

南瓜究竟要怎麼吃呢？營養師高敏敏建議，可以幫南瓜當作主食還搭配，因為南瓜其實是屬於「全穀雜糧類」的一員，用來取代精緻澱粉，對身體更好也更有飽足感。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）