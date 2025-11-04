聞起來像「液體黃金」　9款破萬元蘊含世上最奢華珍稀成分的香水

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

沉香被稱作「液體黃金」，是最珍稀的香材之一。《美麗佳人》精選9款以沉香（Oud）為主角的香水推薦，從皇室經典到小眾佳作，帶你探索價格萬元、卻各具風格的珍稀香氣。

談論高級香水，就像走進一個奢華、獨特與匠心交織共舞的世界，透過氣味的探索，建構出屬於自己的身份與風格。在眾多被頂尖調香師推崇的香材中，有一種以獨特光芒脫穎而出：沉香（Oud）。它因稀有、複雜與高昂的價格，而被譽為「液體黃金」。

這份珍稀的香氛寶藏，來自「沉香木」的樹脂。當樹木感染特定真菌時，會生成一層深色且極度芬芳的樹脂。這一過程最終孕育出獨一無二的香材，帶有深邃、神秘、木質並略帶煙燻的氣息。

自古以來，沉香便令君主、貴族與鑑賞家沉醉不已。如今，在木質調與高持久度香氛正盛行的當下，沉香成為秋冬香水作品中的絕對焦點，象徵著溫暖、精緻與性格。

沉香和烏木與相同嗎？



Agarwood和Oud是同義詞，皆是指「沉香」，也有人會講「烏木」。Agarwood是沉香的英文名稱，而Oud是從阿拉伯語來的詞，兩者是相同的。但若是特別指出「沉香木」則是木頭本身；沉香（烏木）是沉香木受細菌感染後的產出的濃香樹脂。

9款沉香香水精選推薦



BYREDO 夜幕系列暗影烏木奢華香精



如星火般徐徐燃起，「Bois Obscur暗影烏木」複刻唯有夜幕低垂時方始蘇醒的暗湧張力。藏紅花與尤加利的氣息滲透，挾著紙莎草朦朧的煙熏，墜入晚香玉與茉莉的迷醉之中；烏木香調在礦物琥珀、廣藿香、勞丹脂及檀香木的烘托下漸次深邃，宛若認知的層疊綻放。當暮色漸寂，一切身份與標籤皆被剝離，在火光與影之下，只餘下靈魂的真實倒影。

前調：藏紅花、尤加利、紙莎草

中調：烏木香調、晚香玉精油、茉莉精油

基調：礦物琥珀香調、廣藿香、岩薔薇精油、檀香木

▲BYREDO 夜幕系列暗影烏木奢華香精7ml，NT$12,790。



TRUDON 紅色夜宴系列Mystique 魅影香精

Mystique 魅影是一款專屬於夜的香氣，香氣由皮革與番紅花揭開紅色夜幕，雪松的乾燥木質感為開場注入儀式般的莊嚴感；接著，沉木與檀香在空氣中緩緩流動，如夜裡的煙霧飄盪不定；紙莎草的氣息則帶出一種遠古記憶的觸感，讓香氣沉潛於心。最後，基調中的琥珀、廣藿香與烏木 將夜的餘溫封存，為整體香氣畫下沉穩而悠長的尾聲，如深夜過後未曾說出的夢。

皮革木質調｜20% 高濃度香精

前調：皮革、番紅花、雪松

中調：沉木、檀香、紙莎草

基調：琥珀、廣藿香、烏木

▲TRUDON 紅色夜宴Mystique 魅影香精100ml ，NT$10,880／15ml，NT$2,200／三款香氛 3×15ml盒，NT$5,980。



Amouage詩情扉頁XV藍耀王者

使用了前所未有且壓倒性的35%香水濃度，大膽地挑戰常規，將香氛創作的極限推向新高度。以明亮、生動的柑橘做為開場，粉紅胡椒增添了引人注目的閃爍感，但很快地與琥珀的感性溫暖融合。然而，當我們還不知道身在何處時，沉香就已經襲擊我們，並將人們迷住在其千變萬化的魅力中。香氣經過10週的陳化，使具多汁果香的前調更加圓潤、增強琥珀的特性，並解放沉香的光澤。

濃度：35%（熟成5週、浸漬5週）

香調：果香調／琥珀調／木質調

前調：柑橘、黑醋栗、粉紅胡椒

中調：琥珀、乳香

後調：檀香、橡木、廣藿香、銀沉香、皮革

▲Amouage詩情扉頁藍耀王者 100ml，NT$16,800。



Creed Oud Zarian沉光若曦

沉光若曦取自年老樹的黑色心材Kalaga。珍稀的沉香樹脂歷經八十載淬鍊，將時間凝結成細膩且神聖的香氣，孕育出被譽為「黑鑽石」的稀世心材香氣。絲絨般的木質與樹脂質地，交織出醇厚、深邃且帶有靈性的芬芳，如同時間與自然共同留下的藝術結晶。這抹香氣不僅展現了充滿原始野性的氣息，也象徵在大地與歲月流轉中，共同凝練出的藝術結晶，為香氛注入對自然的敬意與禮讚。

前調：香檸檬、乳香、薑、辛香香調

中調：千葉玫瑰原精

後調：80年熟成頂級沉香、廣藿香、檀香、沒藥、甘草根、東加豆

▲CREED 沉光若曦 100ml，NT$17,800／50ml，NT$12,800。

Brunello Cucinelli沉香夜語香精（乳香與沉香）

調香師Alberto Morillas選用稀有原料「香料中的黑金」沉香，沉香的氣息深邃而迷離，在濃厚的木質調中透出微微煙燻感。隨著天色漸暗，乳香的煙燻氣息悄然升起，與綠檀木乾淨清透的草本香氣融合，譜出神秘而深沉的氛圍，珍貴的沉香有如輕聲細語般穿梭於每一縷氣息間，為整體香氣披上了一抹低調柔情的陰影，精緻而內斂。

前調：乳香

中調：阿特拉斯雪松、綠檀木

後調：沉香

▲Brunello Cucinelli沉香夜語香精（乳香與沉香），NT$9,200。

TOM FORD私人調香系列 東方旅人

東方旅人（Oud Voyager）作為TOM FORD沉香宇宙的全新延伸，延續品牌經典之作神祕東方（Oud Wood）的靈魂氣質，卻以截然不同的面貌再創沉香新境。東方旅人以花香交織沉香，鋪陳出剛柔並濟、感性而不失力量的現代氣場。

為TOM FORD專屬培育的珍稀沉香，為整體香氣奠定深邃木質基調。這股強勁香氣與濃郁花香層層交織，並在廣藿香、岩蘭草、莎草與麝香的溫潤氣息中推向高潮，譜出一場氣味的史詩篇章。

▲TOM FORD私人調香系列 東方旅人30ml，NT$6,600／50ml，NT$10,150／100ml ，NT$13,800／250ml，NT$26,000。

Hermes 愛馬仕聞香珍藏系列之栗色沉香樹脂淡香精

誕生於愛馬仕專屬調香師Christine Nagel與一種絕妙香脂的驚豔邂逅。她說：「我彷彿沉醉於一種私密而感性的原料之中，這份感受喚醒了我關於一匹栗色駿馬的記憶：當時，我嗅到了它頸項的氣息，一股悸動油然而生。」這個醉人、細膩、雍容的栗色沉香，將品質非凡、溫情繚繞的沉香樹脂，與反差鮮明卻相得益彰的兩種玫瑰精粹完美結合。獨特的聞香珍藏作品，同時適合男士與女士。

▲Hermes 愛馬仕聞香珍藏系列之栗色沉香樹脂淡香精100ml，NT$12,310／200ml，NT$12,310。

Guerlain 藝術沙龍原木之欲淡香精

首先展現出白杏仁的曲線，就如經拋光的木頭一般平滑，帶著孜然的性感和溫暖香調。中調是覆盆子，牽引一絲絲大西洋雪松的奢華明亮香調，令人感到既衝突又和諧，在雪松的照耀下，沉香木展現出真實的一面，而檀香的樹液乳香和馬達加斯加香草使明亮香調柔和化。原木之欲淡香精中，香草的木質與皮革調彰顯出沉香木的性感氣味，呈現漸層裸香調。

▲Guerlain 藝術沙龍原木之欲淡香精100ml，NT$13,600／200ml，NT$19,600。

SOLFÉRINO PARIS索菲黎諾 午夜公主街淡香精

宛如一杯精心調製的木質烈酒，香氛揭開沉香濃烈而奢華的序曲，伴隨柔滑椰棗香氣的甜潤、藏紅花的熱烈與印蒿的醉人層次，珍貴沉香在尾韻中徐徐展開，為這場午夜盛會勾勒出性感而華麗的篇章。

沉香琥珀調

前調：椰棗、藏紅花

中調：印蒿、香草

後調：沉香、廣藿香

▲SOLFÉRINO PARIS索菲黎諾 午夜公主街淡香精125ml，NT$9,460／70ml， NT$5,820。

