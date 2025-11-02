鞋頭年度必收！本週人氣球鞋盤點　NB聯名、AJ1 Low OG紅白黑配色來了

fb ig video search mobile ETtoday

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

又到了本週球鞋盤點的時間，從童年回憶《海綿寶寶》x adidas Stan Smith Freizeit到OG經典 「Chicago」Air Jordan 1、Nike Shox R4 「Dark Pony」，再到高端合作AURALEE x New Balance，以及奢華精緻的Nike Shox，每雙都在設計細節、配色和收藏價值上挑戰極限！

《海綿寶寶》x adidas Stan Smith Freizeit

將卡通玩味與經典鞋款碰撞出令人玩味的風格，Freizeit版本的adidas Stan Smith以俐落霧面黑漆皮鞋面登場，白色鞋帶對比鮮明，鞋舌笑臉細節讓童趣感十足。

厚實齒紋外底呼應SpongeBob海綿寶寶的上班裝扮，鞋墊插畫更巧妙融合adidas標誌，讓每一步都充滿趣味與格調。收藏價值拉滿，鞋頭必收！

Air Jordan 1 Low OG 「Chicago」 2025 版

資深鞋頭心中都有的經典，Air Jordan 1 Low OG「Chicago」紅白黑配色全新登場，保留大尺寸Swoosh與OG細節，白色皮革基底疊加紅色覆層與黑色細節，忠於原版卻更精緻。

官方預覽釋出後，整體輪廓清晰可見，據悉，發售日為11月15日，定價$150美元。對OG愛好者來說，絕對是年度必收的低筒AJ1！

AURALEE x New Balance CT500 秋冬系列

AURALEE的設計一直是時髦精們關注的焦點，近日，與New Balance的高端時尚聯名再度登場，棕色款牛巴革搭配網布，米白款打孔皮革鞋面，低調卻充滿質感。

AURALEE標誌隱於鞋墊，整體簡約而不失設計感。據悉，此鞋將在10月24由日本率先發售，之後在全球指定零售商登場，定價約US$146，有興趣的鞋迷務必留意。

Nike Shox R4 「Dark Pony」

當濃郁棕色皮革包覆全鞋，鞋舌壓印銀色Shox標誌，松石綠鞋墊點綴白色Swoosh，米色外露式Shox緩震柱兼具舒適與造型感。

整體配色低調奢華，棕色鞋帶呼應鞋身，無論穿搭或收藏都極具亮點，肯定也是近期鞋頭們的重點鞋款之一！

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

ET Fashion

