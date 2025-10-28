ITZY申有娜變FENDI寵兒！拎柔霧藍抽繩包Mamma Baguette絕美亮相

記者鮑璿安／綜合報導

ITZY成員、FENDI品牌好友申有娜又有全新美照放送給粉絲們了，她搶先換上FENDI 2026早春系列新裝，以她標誌性的優雅氣質與自信，演繹話題單品，同款包袋也幫你仔細介紹！

▲韓星Yuna 絕美演繹FENDI 最新早春2026系列新裝 。（圖／品牌提供）

在第一組造型中，申有娜身穿米杏色波點連身裙，俏皮中帶著一絲復古情調。她慵懶地倚躺在彩色椅上，手中提著淡藍色的FENDI包袋，將少女的靈動與成熟女性的從容巧妙融合。這款包正是本季焦點單品FENDI 抽繩包Mamma Baguette，柔軟的皮革結構勾勒出自然皺褶，米色抽繩細節增添隨性感，而金屬FF扣環則傳遞品牌標誌性的優雅基因，藍灰色調如晨霧般清新，完美呼應春日氛圍。

接著，她換上一套寶藍色針織上衣與深灰條紋寬褲，展現截然不同的氣場，飽和的藍色毛衣與柔軟皮革包袋的光澤形成對比。本季由日前宣佈離任的Silvia Venturini Fendi主導設計，靈感源自80年代的享樂主義與羅馬女性的從容優雅。設計中融入復古波點、荷葉邊與深V剪裁等元素，喚起對Jackie O’在羅馬身影與紐約Studio 54華麗夜色的記憶。FENDI以現代視角重塑那個時代的浪漫，用鋒利線條與柔軟材質交織出既端莊又隨性的時尚語彙。

同時， Chloé 正式宣布南韓人氣女子團體 MEOVV 的成員Anna 擔任全球品牌代言人，以她的從容氣質，體現Chloé女性自由優雅的精神核心，粉絲們也能共同期待雙方的更多合作誕生。回顧Anna的首波亮相即為品牌全新Paddington鎖頭包形象廣告，由知名時尚攝影師 David Sims 掌鏡，並由法國坎城影展評審團獎導演 Mati Diop 在巴黎親自執導拍攝，呈現品牌經典與當代風格並存的視覺語彙。Anna也提到「Chloé對我而言，不只是一個品牌，而是一種信念——擁抱真實自我，自然而優雅地活著。能成為這個大家庭的一份子，我深感榮幸，也十分期待未來與大家一同探索更多可能性。」