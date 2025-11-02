盤點7款日本主婦回購率最高的清潔神物　不到6元家事好幫手CP值超高

▲熱銷清潔神物。（圖／品牌提供）

每天面對繁瑣的家事清潔，總希望能有更省力、更有效率的好幫手？以引進各式日本新奇、實用生活小物聞名的台隆手創館，正是許多人尋找「家事神器」的寶庫！從衣物頑垢、居家空間維護，到廚房浴廁的清潔難題，台隆手創館特別搜羅了來自日本的各式高效清潔產品，其中不少人氣商品更是創下年銷百萬瓶的驚人紀錄。究竟是哪些好物，能讓日本主婦們一試成主顧、回購率居高不下？快來看看這份台隆認證的熱銷清單吧！

日本日革研究所防蟎墊-L

日本經年熱銷的〈日本日革研究所防蟎墊〉，將其放置於被褥下方，每季更新即可有效去除蟎害，月銷量超過3千片的居家必備好物，台隆手創館周年慶門市現正特價現折50元必備推薦。身形僅0.3毫米、帶有8隻腳的微小塵蟎，其排泄物與屍體為人體常見的過敏源。特別針對去除塵蟎研發的居家產品，將防蟎墊放置於棉被、枕頭等地方，每季更換即可。

▲日本日革研究所防蟎墊-L 限周年慶門市 特價／449元。（圖／品牌提供）

WELCO 超速效洗衣槽清潔劑

長年使用的洗衣機，白色衣物好像愈來愈洗不乾淨，一些肉眼不易發現的洗衣槽髒污隨著歲月堆積，日本家事達人分享〈WELCO 超速效洗衣槽清潔劑〉，將清潔劑放入洗衣槽，以最大水量循環運作一次即可輕鬆洗淨。未使用狀態的洗衣機，取出袋裝清潔劑放入洗衣槽內，選取機洗標準模式，以最大水量循環運作一次即可。建議每月定期清潔一次，輕鬆洗淨天天使用的洗衣機內槽污垢。

▲WELCO 超速效洗衣槽清潔劑／160元。（圖／品牌提供）

KP清潔海綿30枚入（含中性洗劑）

針對難清的廚具、食器髒污，日本研發一次性清潔海綿，海綿含有洗滌劑成分，每片可洗淨約2份餐具，連同帶入的髒污丟棄。也建議於戶外露營或海外旅遊時攜帶，清潔海綿隨時快速洗淨。特殊情況使用含有洗滌劑的清潔海綿，每片不到6元的超高CP值家事好物。

▲KP清潔海綿30枚入（含中性洗劑）／175元。（圖／品牌提供）

KD最終兵器250天抗霉劑(吊掛式)

Mold Dash系列中防黴效果最持久、長效的熱賣產品！最長可達約250天的防黴器，只需吊掛於浴室空間，防黴並同時有效去除浴室異味。

▲KD最終兵器250天抗霉劑（吊掛式）特價／369元。（圖／品牌提供）

日本白元活性碳冰箱除臭／消臭劑

針對冰箱設計使用的除臭劑，於冷藏室／蔬果箱／冷凍區放置專屬的消臭劑。三重活性炭成分有助於消除魚肉腥味，抑制辛香料等異味，維持蔬果新鮮度，避免異味交雜情況發生。

▲日本白元活性碳冰箱除臭／消臭劑-多款 特價／189元。（圖／品牌提供）

WELCO六種酵素泡沫衣領袖口清潔劑

含有六種酵素，可處理各種污漬，酵素能加快化學反應的速度，實現高效清潔力！不小心沾到的化妝品污漬、以及特別容易沾附於領口、袖口處的髒污，不費力輕鬆潔淨。

▲WELCO六種酵素泡沫衣領袖口清潔劑 特價／229元。（圖／品牌提供）

WashLab泡沫式廁所清潔劑

便利的噴霧式廁所清潔劑，定時清潔馬桶內部容易滋生的黃斑和黑斑。具除臭成分，同時消除異味，潔淨後多噴一下，帶有清爽淡雅薄荷香味，使居家空間更舒適！

▲WashLab泡沫式廁所清潔劑 特價／159元。（圖／品牌提供）



