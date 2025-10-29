fb ig video search mobile ETtoday

試開箱／SUQQU日本限定難得出粉紫調！暖膚也能駕馭的超強調色

>

記者李薇／台北報導、攝影　圖／suqqu_official IG、品牌提供

SUQQU每年日本限定總是美得讓人發瘋！在2025年的年末限定，難得出現了過去少見的紫色系眼盤，搭配淺色系的液狀頰彩，採用組合的方式限量販售，在粉質與色系上，絕對是很值得擁有的套組。

SUQQU,M.A.C,彩妝,眼影,年末,限定。（圖／記者李薇攝、suqqu_official IG、品牌提供）

SUQQU,M.A.C,彩妝,眼影,年末,限定。（圖／記者李薇攝、suqqu_official IG、品牌提供）

晶采盈緻眼彩盤一直都是SUQQU經典的品項，過去大多以大地色、粉色調為主，這次終於推出非常淺的紫色搭配，四格看起來十分相近的顏色，透過左上角大顆閃片、右上角珠光、左下角霧光等不同的材質，漸變打造出眼窩的深邃感，而且仔細擦上肌膚，可以發現雖然是紫色調，但不是過於冷色系、偏藍的紫，整體來說更偏粉，暖膚也更好駕馭，稍微帶點軟糯的粉質，在顯色度部分也是展現得很好，不會給人太淺、上不了色的感覺，在各項表現都是可圈可點。

SUQQU,M.A.C,彩妝,眼影,年末,限定。（圖／記者李薇攝、suqqu_official IG、品牌提供）

另一盤橘色系的眼影，最給人亮點的部分就在於左上角的細閃白光，雖然看似跟另外三格橘色調好像不是很搭配，但實際上若是將四格都展開上臉，可以發現右上角的鵝黃色是點睛之筆，白感、明度更高，讓四格顏色可以自然的過渡，透過不是很深的眼線色，打造出較為明亮感的輕盈眼妝。

SUQQU,M.A.C,彩妝,眼影,年末,限定。（圖／記者李薇攝、suqqu_official IG、品牌提供）

M.A.C在2025年的冬季也展現出耀眼的時髦態度，讓全系列彩妝都以大顆亮片閃爆年末，其中，閃耀果凍眼影不僅可以單擦，更是可以疊搭其他眼妝，大顆亮片一抹直接讓眼妝成為最吸睛的焦點，而且超好暈染的質地，完全不用擔心閃粉掉整臉，能夠更加服貼於眼部肌膚。

SUQQU,M.A.C,彩妝,眼影,年末,限定。（圖／記者李薇攝、suqqu_official IG、品牌提供）

關鍵字：

SUQQU, M.A.C, 彩妝, 眼影, 年末, 限定

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

看似冷漠「其實是慢熱」星座Top 3！第一名先冷後甜越了解越上癮

看似冷漠「其實是慢熱」星座Top 3！第一名先冷後甜越了解越上癮

職場最容易招人嫌的三大星座！掌控欲強、個性苛刻都有　TOP 1城府深愛算計

職場最容易招人嫌的三大星座！掌控欲強、個性苛刻都有　TOP 1城府深愛算計

早睡早起不是夢！「5個小撇步」幫你準時起床

早睡早起不是夢！「5個小撇步」幫你準時起床

開賣倒數UNIQLO × NEEDLES試穿心得！千元入手潮牌、推蝴蝶刷毛外套 萬聖節星巴克「大杯以上買一送一」　10／30起連續2天喝起來 雨天必收時髦聯名！Hunter小狐狸雨靴、Barbour × Levi’s油布丹寧超實穿 「最受歡迎星座Top 3」揭曉　第１名走到哪都是焦點　 荷蘭公主穿阿嬤古董衣曝簡樸性格　傳承三代亮麗如昔 運動族必看！營養師激推「8款天然增肌食物」　 舒淇長髮塞耳後閃耀LV耳骨夾　巧搭耳飾鬆弛感滿點

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面