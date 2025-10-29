試開箱／SUQQU日本限定難得出粉紫調！暖膚也能駕馭的超強調色

記者李薇／台北報導、攝影 圖／suqqu_official IG、品牌提供

SUQQU每年日本限定總是美得讓人發瘋！在2025年的年末限定，難得出現了過去少見的紫色系眼盤，搭配淺色系的液狀頰彩，採用組合的方式限量販售，在粉質與色系上，絕對是很值得擁有的套組。

晶采盈緻眼彩盤一直都是SUQQU經典的品項，過去大多以大地色、粉色調為主，這次終於推出非常淺的紫色搭配，四格看起來十分相近的顏色，透過左上角大顆閃片、右上角珠光、左下角霧光等不同的材質，漸變打造出眼窩的深邃感，而且仔細擦上肌膚，可以發現雖然是紫色調，但不是過於冷色系、偏藍的紫，整體來說更偏粉，暖膚也更好駕馭，稍微帶點軟糯的粉質，在顯色度部分也是展現得很好，不會給人太淺、上不了色的感覺，在各項表現都是可圈可點。

另一盤橘色系的眼影，最給人亮點的部分就在於左上角的細閃白光，雖然看似跟另外三格橘色調好像不是很搭配，但實際上若是將四格都展開上臉，可以發現右上角的鵝黃色是點睛之筆，白感、明度更高，讓四格顏色可以自然的過渡，透過不是很深的眼線色，打造出較為明亮感的輕盈眼妝。

M.A.C在2025年的冬季也展現出耀眼的時髦態度，讓全系列彩妝都以大顆亮片閃爆年末，其中，閃耀果凍眼影不僅可以單擦，更是可以疊搭其他眼妝，大顆亮片一抹直接讓眼妝成為最吸睛的焦點，而且超好暈染的質地，完全不用擔心閃粉掉整臉，能夠更加服貼於眼部肌膚。