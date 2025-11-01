fb ig video search mobile ETtoday

日本星巴克新品「草莓茶香星冰樂」！酸甜果香與茶韻交織超驚喜

記者鮑璿安／綜合報導

日本星巴克每年秋冬都以限定飲品與甜點掀起話題，今年（2025）也不例外，品牌宣布將自11月1日起推出全新聖誕主題「JOYFUL MEDLEY」，以「歡樂的交響樂」為概念，將冬季經典風味與創意茶飲融合，帶來一系列視覺與味覺都充滿節慶感的新作。

本季的主角是「Joyful Medley 茶」，這款深受粉絲喜愛的冬季茶飲再度登場，但添入新變化。以濃郁紅茶為基底，混合順口烏龍與芳香茉莉，再注入杏桃與西洋李的甜香，層次豐富，香氣迷人。以此為基底打造的「草莓×Joyful Medley 茶星冰樂」更是本次焦點，飲品中加入滿滿草莓果肉，酸甜果香與茶韻交織，上層覆以鮮奶油與凍乾草莓碎，從外觀到口感都令人驚喜。一口喝下，果香與茶香在口中綻放，甜而不膩、充滿冬日氛圍。

此外，今年星巴克還推出「聖誕餅乾裝飾」客製選項，只要點有鮮奶油的冰飲或星冰樂，就能加價獲得可愛小餅乾。餅乾共有四種造型——蝴蝶結、雪人、小熊與娃娃——隨機附上，替飲品增添節慶童趣。想要更溫暖的口感，推薦「草莓慕斯×Joyful Medley 茶拿鐵」，提供冰熱兩種版本。濃郁茶香結合輕盈草莓慕斯，茶韻深厚、果香柔和，是寒冬午後最療癒的組合。

關鍵字：

星巴克, 聖誕限定, 節慶飲品, 冬季新品, 特色甜點

