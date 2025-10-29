萬聖節星巴克「大杯以上買一送一」　10／30起連續2天喝起來

▲星巴克買一送一。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

西洋萬聖節即將來臨，星巴克也來強化一下氛圍，從明（10／30）起一連兩天推出大杯以上好友分享，讓你在周末前好好開心一下，想簡單來個過節氣氛，不妨試試星巴克針對萬聖節推出的季節性飲品「夜幕狂想曲星冰樂」，感受一下黑色甜點的魅力吧。

▲星巴克推出萬聖節限定飲品「夜幕狂想曲星冰樂」。（圖／品牌提供）

星巴克10／30、10／31連續兩天推出「TRICK OR TREAT 萬聖節 好友分享日」，優惠期間從上午11點到晚上8點，消費者至店購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。也不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。未提供優惠門市請看文後列表。

IKEA 則把台灣人熟悉的仙草玩出新花樣，將仙草汁和麥芽糖結合，做成滑順的「仙草霜淇淋」，黑得復古又特別。瑞典餐廳限定的「一刀莓命波士頓蛋糕」則是另一大亮點，黑竹炭蛋糕體中夾入草莓鮮奶油，再插上一把巧克力刀，甜美與驚悚一次到位，拍照上傳絕對吸睛。

星巴克買一送一不提供優惠門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北、苑裡稻香門市。