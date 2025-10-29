fb ig video search mobile ETtoday

萬聖節星巴克「大杯以上買一送一」　10／30起連續2天喝起來

>

▲星巴克買一送一。（圖／業者提供）

▲星巴克買一送一。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

西洋萬聖節即將來臨，星巴克也來強化一下氛圍，從明（10／30）起一連兩天推出大杯以上好友分享，讓你在周末前好好開心一下，想簡單來個過節氣氛，不妨試試星巴克針對萬聖節推出的季節性飲品「夜幕狂想曲星冰樂」，感受一下黑色甜點的魅力吧。

▲星巴克、IKEA應景甜點。（圖／品牌提供）

▲星巴克推出萬聖節限定飲品「夜幕狂想曲星冰樂」。（圖／品牌提供）

星巴克10／30、10／31連續兩天推出「TRICK OR TREAT 萬聖節 好友分享日」，優惠期間從上午11點到晚上8點，消費者至店購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。也不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。未提供優惠門市請看文後列表

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官網）

IKEA 則把台灣人熟悉的仙草玩出新花樣，將仙草汁和麥芽糖結合，做成滑順的「仙草霜淇淋」，黑得復古又特別。瑞典餐廳限定的「一刀莓命波士頓蛋糕」則是另一大亮點，黑竹炭蛋糕體中夾入草莓鮮奶油，再插上一把巧克力刀，甜美與驚悚一次到位，拍照上傳絕對吸睛。

▲星巴克、IKEA應景甜點。（圖／品牌提供）▲星巴克、IKEA應景甜點。（圖／品牌提供）

星巴克買一送一不提供優惠門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北、苑裡稻香門市。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, IKEA

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

職場最容易招人嫌的三大星座！掌控欲強、個性苛刻都有　TOP 1城府深愛算計

職場最容易招人嫌的三大星座！掌控欲強、個性苛刻都有　TOP 1城府深愛算計

看似冷漠「其實是慢熱」星座Top 3！第一名先冷後甜越了解越上癮

看似冷漠「其實是慢熱」星座Top 3！第一名先冷後甜越了解越上癮

早睡早起不是夢！「5個小撇步」幫你準時起床

早睡早起不是夢！「5個小撇步」幫你準時起床

開賣倒數UNIQLO × NEEDLES試穿心得！千元入手潮牌、推蝴蝶刷毛外套 雨天必收時髦聯名！Hunter小狐狸雨靴、Barbour × Levi’s油布丹寧超實穿 荷蘭公主穿阿嬤古董衣曝簡樸性格　傳承三代亮麗如昔 運動族必看！營養師激推「8款天然增肌食物」　 「最受歡迎星座Top 3」揭曉　第１名走到哪都是焦點　 CASIO聯名《回到未來》　4000元計算機錶勾起80年代回憶 BLACKPINK高雄演唱會Lisa無名指戒指、Jisoo新手環必須認識

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面