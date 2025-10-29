fb ig video search mobile ETtoday

出軌的人到底在想什麼？「4個真實原因」才懂他為何選擇背叛

>

星座。（圖／IG）

▲出軌的人在想什麼？「4個真實心理」。（示意圖／IG）

記者鮑璿安／綜合報導

感情中的背叛，往往不是一瞬間的意外，而是長期情緒、慾望與心理缺口的累積。許多人在面對另一半出軌時會問：「他到底在想什麼？」事實上，出軌者的行為動機複雜多元，未必全是單純的「不愛了」。以下整理出4個常見的心理原因，帶你看清出軌背後的現實與矛盾。

1.情感匱乏：在關係中感覺被忽視

許多出軌者並非尋求性，而是追求「被理解、被需要」的情感補償。當伴侶間長期缺乏溝通、被動相處或情感冷漠，對方容易在外界找到情緒出口，這類人往往不是為了離開關係，而是想「在別人身上找回自己的價值感」，他們希望重新感受到被看見的溫度。

2.自我證明：藉外遇確認自身魅力

有些人出軌，並非因為不滿現況，而是出於「想證明自己依舊有吸引力」的心理，這種自我膨脹的動力在中年族群中特別明顯，當他們感受到年齡焦慮、職場壓力或自我懷疑時，外遇成了一種心理補償。被他人欣賞的瞬間，讓他們暫時逃離現實的不安與空虛。

3.追求刺激：陷入短暫的逃避與快感

對某些人來說，出軌並非出於情感，而是對「新鮮感」與「冒險感」的渴求，這種人往往對日常感到麻木，對一成不變的伴侶關係產生倦怠。心理學上稱為「多巴胺成癮」，當外遇帶來心跳加速與秘密刺激，他們容易陷入短期衝動，卻忽視背後長期的信任崩塌。

4.逃避面對：用背叛掩飾內在的恐懼與矛盾

也有人出軌不是為了追求他人，而是逃避自己，當關係進入瓶頸、無法面對爭吵或責任時，他們選擇以「另尋出口」來逃離現狀。這類人往往缺乏處理情緒與溝通的能力，出軌成了逃避壓力的手段。

感情出軌, 心理原因, 背叛, 出軌者, 心理探討

