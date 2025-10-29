fb ig video search mobile ETtoday

秋冬極簡穿法！Club Monaco「溫柔奶油白」疊搭營造老錢風優雅日常

記者鮑璿安／綜合報導

隨著天氣轉涼，偏好柔和色調穿搭的民眾，或許能夠參考Club Monaco以極簡宣言為主題推出 2025 秋冬系列，透過流暢剪裁詮釋當代都會的靜謐品味，女裝以三大主題展開，是實穿主義的不二首選，以下也精選推薦單品。

▲▼ 秋冬極簡穿法！Club Monaco溫柔奶茶系 。（圖／品牌提供）

▲ 秋冬極簡穿法！Club Monaco結合實穿主義打造三大重點趨勢 。（圖／品牌提供）

第一種趨勢以Demure Dressing 「潮新的端莊」結合復古老錢風與現代線條，運用頂級羊絨與絲質面料，營造從內而外的精緻質感；而「Tailoring 2.0 全新俐落剪裁」則重塑經典西裝套裝比例，打造可正式可休閒的混搭氣勢；「Winter in White 雪白冬日」系列以燒花工藝和透膚薄紗營造層次光影，立體浮雕花紋微閃銀光，呼應冬季雪景的浪漫意象。色系上從奶油白、燕麥灰、炭黑到酒紅、巧克力棕，大地調與暖白交織出秋冬的柔軟輪廓。

對應這季趨勢，造型靈感也延伸至日常街頭，像是白色花紋長洋裝搭配黑色西裝外套與珍珠項鍊，營造剛柔並濟的都會層次；或以灰色毛呢針織上衣疊搭燒花洋裝與長褲，營造白色系穿搭的輕盈層次感，讓冬季造型依舊明亮。若想注入一點溫潤氣息，則可選擇駝棕色傘裙搭配針織上衣與短靴，展現溫柔又有精神的秋日氛圍。

▲▼ 秋冬極簡穿法！Club Monaco溫柔奶茶系 。（圖／品牌提供）

男裝部分則以「Essential Elegance 本質優雅」為核心，透過工裝派克外套、拉鍊領針織衫與羊羔絨夾克，將功能與時尚平衡拿捏到位。為慶祝 40 週年，品牌同步推出限定傳承系列，重新詮釋經典，包括 Crest Logo 運動衫與羊絨外套等限量款，象徵品牌的永恆優雅與極簡精神。

看更多話題聯名

agnes b. 與東京街頭品牌 NEIGHBORHOOD 攜手打造話題聯名系列，正式在台灣登場，這波合作以「Harajuku × Les Halles」為靈感主題，交織巴黎與東京兩地文化記憶，不只是服裝，更像是一場穿上身的城市對話。品牌主理人 agnès b. 女士與 NEIGHBORHOOD 主理人瀧澤伸介首次攜手，從雙方共同鍾愛的街頭攝影、摩托車文化與經典 Logo 語彙出發，將日系工裝與法式優雅注入全新設計視角。

▲agnès b.聯名NEIGHBORHOOD 。（圖／品牌提供）

