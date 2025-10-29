fb ig video search mobile ETtoday

三菱電機除濕機「一日除水28公升」　連續雨天乾衣、防潮一次解決

▲三菱電機2025年新款除濕機，可日除28公升水分到市售最高標。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

近日北台灣連續多日陰雨綿綿，除濕機成為家電熱門選項，長期在台灣高階除濕機市場銷售亮眼的三菱電機，今（10／29）在台發表市售除濕力最強的最新機種，單日除濕力達到28公升，即便是多日雨天在室內乾衣也沒問題，此外搭載4層濾網達到空氣清淨與除臭功能，最大使用坪數可到35坪，意即小家庭一台就夠，售價36,900元。

近年民眾對於極端氣候、電價走向特別有感，台灣位於亞熱帶，中央氣象局資料顯示，全台平均相對濕度落在70%至90％的高標，幾乎每年冬季都會碰上連日陰雨的天氣，也讓除濕機成為居家標配，台灣整體除濕機市場一年可達50萬台，比10年前規模增加5成，近年極端氣候影響，除濕機需求預計也會往上飆升。

三菱電機針對台灣潮濕環境，宣布推出全系列變頻升級版在台首賣。新機搭載全新五段熱交換器，相較舊款三段式設計，除濕效率與能效表現全面提升。最高規格款式擁有28公升最大除濕力，採渦輪式多翼風扇設計，靜音模式運轉僅34分貝，5.5公升大容量水箱，可減少頻繁倒水困擾，且新增提把方便提取。

AI智慧偵測功能可根據環境自動切換除濕、空清、或雙模式運轉，搭配濕度設定功能與滿水自動停止設計，夜間使用更安全，省電也符合政府2026年新能效一級標準，內建HEPA濾網可過濾花粉、PM2.5與過敏原，活性碳濾網則能吸附寵物氣味、廚餘臭味與煙味，等同結合除濕、空氣清淨與除臭三大功能，一機即可滿足多重需求，預計11月中在台上市，售價36,900元。

▲Sharp近期在台推出乾淨方雙氣流美型除濕機DW‑T15FT。（圖／品牌提供）

Sharp近期在台推出新款DW‑T15FT除濕機，在功能上把除濕、空氣淨化與衣物乾燥進行整合，還能接上烘鞋配件，球鞋在雨天弄的濕答答也不怕。

▲Sharp近期在台推出乾淨方雙氣流美型除濕機DW‑T15FT。（圖／品牌提供）

Sharp近期在台推出乾淨方雙氣流美型除濕機DW‑T15FT，採前開式隔音面板與雙側進風，號稱貼牆放也能運作，外型簡潔單一，會依環境光線自動調整LED亮度與運轉模式，在夜間也降低視覺干擾，目前提供奶油白與摩卡棕兩色，售價21,900元。

該產品水箱容量為4.5公升、日除濕能力達15公升，可適用19坪除濕適用範圍，內建 Plasmacluster 自動除菌離子與三重濾網兼具空氣清淨功能（適用約11坪），運轉時能同步處理懸浮微粒與異味；隨機提供「大象烘乾配件」，可把暖風導到鞋內、衣櫃或抽屜，並有「室內乾衣」功能，在室內晾衣開啟衣物乾燥模式，雙層導風板把氣流由上往下鋪撒，讓衣物受風更平均。

