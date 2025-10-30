LG最新空氣清淨機竟有貓咪坐墊　還有專屬「放鬆模式」寵毛孩無極限 

▲LG發表旗下最新PuriCare空氣清淨機系列，主打貓咪的款式設計超療癒。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

LG 近期在台發表全新 PuriCare 空氣照護系列產品，其中專為貓咪打造的 AeroCatTower 話題十足，結合淨化、除臭與寵物健康監測功能，不但有專屬「放鬆模式」讓貓咪爽坐，還能測體重傳數據至APP進行健康監測，根本是飼主們夢幻標配。結合茶几設計的AeroSpeaker與360度的AeroBooster也分別推出升級款。

AeroCatTower 空氣清淨機主打內建「智慧寵物健康照護系統」，當貓咪踏上專屬座墊時，機身會自動啟動暖窩，並記錄體重與休息時間，數據可透過 LG ThinQ APP 進行追蹤。上方設有34度C與39度C兩段溫熱設定，並可搭配「貓咪放鬆模式」，在偵測貓咪上座時自動靜音、降低風速，氣流由上向下柔和吹送，減少毛孩受到氣流或噪音干擾，售價23,900元。

機身採360度全方位淨化設計，三合一高效濾網可過濾毛屑、粉塵與過敏原，同時具備除臭功能；內建 UVnano 紫外線風扇殺菌系統維持內部清潔。外觀設計可融入多款居家風格，預購期間於群眾募資平台嘖嘖銷售突破1,300台，可見飼主們真的是寵毛孩不手軟。

除了貓咪專用機款，LG 同步也發表新款 PuriCare AeroSpeaker 空氣清淨機，結合360度環形喇叭、情境氣氛燈、無線充電與茶几功能，兼具音響與空氣清淨機的雙重角色，氣氛燈與播放功能可透過 APP 操控切換，強調「美型與實用並存」的居家體驗，售價未定，預計明年在台上市。

升級款 PuriCare AeroBooster 空氣清淨機則採用AI+智慧節能技術，主打節能效率較前代提升49%，並搭載雙重氣流系統與循環扇設計，潔淨氣流最遠可送達5.5公尺，能有效覆蓋中大型客廳空間，且體積再縮小40%，外觀延續韓系極簡線條，適合需要高效淨化與省電的家庭空間，售價20,900元至23,900元。

▲極適家居500 寵物抗敏空氣清淨機。（圖／品牌提供）

瑞典家電品牌伊萊克斯看準人寵共居趨勢，也將於 11 月推出「極適家居500 寵物抗敏空氣清淨機」，主打浮毛、異味雙重淨化，為毛孩家庭量身打造健康空氣方案。新品售價 14,900 元，上市期間於台北家電展購買伊萊克斯任一款空氣清淨機，即可獲得木入森官網折扣碼，於官網消費滿 2,000 元再贈魚油粉體驗組。