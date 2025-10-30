千名網友推無印良品「冠軍湯底」　百元有找在家暖暖吃

記者蔡惠如／綜合報導



天氣轉涼正值鍋物旺季，MUJI無印良品首度舉辦「湯底人氣票選」活動，共吸引6,644人參與。最終由售價不到百元的「雪濃牛骨湯底」以1,151票奪下第一名；金車my料理所則推出三款火鍋湯底，主打料多實在，平均每人不到70元就能開鍋，搶攻家庭與露營市場。

▲無印良品「雪濃牛骨湯底」，售價89元。（圖／各業者提供）

無印良品票選奪冠的「雪濃牛骨湯底」，靈感源自韓國傳統祭祀「先農祭」所飲用的湯品，以牛大骨長時間慢熬成乳白色湯頭，搭配薑與蒜提味，風味濃郁滑順，適合搭配米飯或麵食；第二名「相撲鍋湯底」以雞湯結合豬大骨湯，再加入柴魚與昆布提鮮；第三名「蘿蔔泥醬露湯底」主打清爽路線，以醬油為基底加入細緻蘿蔔泥調煮，入口可感受自然甜味與微微顆粒感，特別適合搭配豬肉與蔬菜。

▲相撲鍋湯底、蘿蔔泥醬露湯底，售價89元。

「辣味柚香湯底」位列第四名，以雞骨高湯為基底，融合酸甜葡萄柚汁與辣椒粉，湯頭帶有辛香清爽風味，適合冬季開胃；第五名「壽喜燒湯底」則是經典日式風味，以醬油為基底加入味醂與柴魚精華，醬香濃郁、鹹甜分明，最適合煮牛肉或搭配烏龍麵享用，湯底售價均為89元。

▲辣味柚香湯底、壽喜燒湯底，售價89元。

金車my料理所延續去年好評，推出三款主打「開鍋即享」的火鍋湯底，包括胡椒豬肚、川香麻辣與濃雞白湯三種口味，強調料多實在、湯濃味足，每袋售價198元，份量為2至3人份，平均每人不到70元。

業者表示，「胡椒豬肚火鍋湯底」以豬骨、雞骨與白胡椒長時間熬煮，香氣濃郁、尾韻清爽帶辛辣感，並附有豬肚與豆腐，升級版調整後降低嗆辣度，風味更圓潤；「川香麻辣火鍋湯底」以川味鍋為靈感，湯底融合花椒與辣椒，內含鴨血與豆腐，香麻夠味；「濃雞白湯火鍋湯底」則以雞骨慢熬，湯頭醇厚不膩，搭配紮實豆腐，屬四季皆宜的溫潤系湯底。

▲濃雞白湯火鍋湯底，售價198元。

三款產品皆採常溫保存包裝，以台灣家用火鍋常見分量（845～900公克）設計，便於儲存與攜帶，目前已正式上市，單包售價198元。