星巴克耶誕限定太妃核果回歸　首賣「倒數月曆」4百元有找

▲星巴克發表2025年耶誕系列，經典太妃核果風味飲品11／5正式回歸，售價150元起。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

一年中最具節慶氣氛的耶誕季即將展開，星巴克宣布自11／5起推出「Invite Joy」耶誕系列，以經典太妃核果風味飲品與限定包裝甜點、禮盒迎接冬日。包括太妃核果風味那堤、冷萃及氮氣冷萃咖啡回歸，以及全新登場的「爆米花歡聚倒數日曆」與「金幣牛奶巧克力盒」等禮品，將咖啡香氣與節慶氛圍一次包辦。

▲冷萃與氮氣冷萃版本，覆上太妃核果風味冰奶泡與太妃蜜糖碎片，苦中帶甜。

星巴克冬季代表作的太妃核果系列飲品11／5正式回歸，以濃縮咖啡與香滑牛奶為基底，融合香甜太妃糖漿與蜜糖碎片，另推出冷萃與氮氣冷萃版本，覆上太妃核果風味冰奶泡與太妃蜜糖碎片，讓喜愛黑咖啡的消費者也能感受耶誕氣息，售價150元起。11／3至11／4期間，星禮程會員可透過APP行動預點搶先購買，利用星送禮功能提前贈送好友，兌換完成還可獲贈8顆星。

甜點與食品延續節慶主題，包括「開心果巧克力千層薄餅」與「栗子可可提拉米蘇」主打冬季濃郁風味，售價分別為180元與170元，搭配熱飲更添溫暖，另有「潘娜朵尼麵包禮」與「開心果布丁」等節令甜品，隨時都能一嚐季節甜味。

節慶倒數的喜悅也打動星巴克，首度登場的「爆米花歡聚倒數日曆」，內有6款大人小孩都喜愛的酥脆口感爆米花，以12天驚喜組合設計，天天都能吃甜甜，售價390元；「金幣牛奶巧克力盒」與「歐式雪茄捲咖啡車造型盒」則以節慶紅金設計吸睛，隨手一放就有節慶氛圍，售價分別為250元與420元。

同場登場的耶誕限定杯款與聯名商品，也為今年系列增添亮點。星巴克攜手STANLEY推出香檳金與夢幻紫兩色不鏽鋼把手TOGO冷水杯，售價1,750元，展現低調金屬光澤。另推出「薑餅人」與「緞帶」等主題馬克杯、冷水杯系列，搭配毛呢與絨毛包袋，營造冬季溫暖氛圍。

高雄夢時代購物中心與服飾品牌 CACO 合作，打造「CACO Cafe × 大耳狗喜拿主題咖啡廳」，以藍白夢幻色系打造沉浸式用餐空間，即日起至2026／1／20期間限定登場。現場結合拍照場景、限定美食與聯名商品，成為粉絲與親子族群假日新景點。

主題咖啡廳設計融入巨型大耳狗牆、主題吧台與拍貼互動區，營造療癒氛圍。現場同步推出聯名限定鹹甜餐點與飲品，包括以牛肉餡與濃郁起司組成的牛肉起司漢堡、德式香腸堡、雞肉起司鹹派等熱食選項，售價依店內公告；甜點部分則有香緹生乳捲、提拉米蘇與聖誕限定千層蛋糕，搭配冰淇淋鬆餅或肉桂捲等人氣品項，形成視覺與味覺兼具的下午茶組合。

店內另推出加價購方案，凡點鹹食或甜點可加價100元選購飲品，或以199元加購飲品與大耳狗不鏽鋼吸管組，兼具收藏與實用價值。活動期間加入 CACO Cafe LINE 官方帳號並追蹤 Instagram 帳號打卡上傳，可獲限量徽章。