DIKE S2洗地機「自動清潔烘乾」萬元有找　iRobot掃拖機器人75折起

▲DIKE自動清潔烘乾洗地機萬元有找。（圖／品牌提供）

▲DIKE自動清潔烘乾洗地機以CP值搶市，特價萬元有找。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

年底清潔家電市場競爭升溫，DIKE推出特價萬元有找S2高效自清潔洗地機，主打吸、拖、洗三合一與70°C自清潔烘乾；iRobot則針對想全面放手的族群，推出Roomba全自動掃拖系列，整合集塵、洗拖與烘乾基座，搭配周年慶與雙11全系列限時75折起。

▲DIKE自動清潔烘乾洗地機萬元有找。（圖／品牌提供）

DIKE S2高效自清潔洗地機　自動清潔高CP值 
DIKE S2洗地機訴求一次完成地板清潔，機身內建17,000Pa吸力與每分鐘450次高頻滾刷，搭配雙刮刀與下壓力道，可在吸除灰塵同時拖拭地面。使用後可一鍵啟動深層管道沖洗模式，讓管道與滾刷同步清潔，底座更整合70°C熱水洗滾刷與70°C熱風烘乾機制，減少手動拆洗時間。

▲DIKE自動清潔烘乾洗地機萬元有找。（圖／品牌提供）

機身設計採低重心水箱結構與自動牽引輔助，讓3.9公斤機身操作時，可達到僅約900公克的輕盈手感，支援90度轉向與180度躺平設計，方便清理家具底部。續航時間最長40分鐘，售價10,500元，11月底前官網特價8,490元。

iRobot AutoWash基座整合熱水洗拖與烘乾 
iRobot今年推出Roomba全新掃拖系列，主打「全自動自清潔」概念，旗艦款Roomba Max 705 Combo+AutoWash整合自動集塵、補水、熱水洗拖與烘乾功能，清潔過程中可利用72度C活熱水沖洗拖布，並支援基座自清潔。機體採滾筒式拖布與多孔噴淋設計，搭載PrecisionVision導航、DirtDetect髒污偵測及貼牆角清掃功能，提升邊角與地板縫隙清潔效率。

▲DIKE自動清潔烘乾洗地機萬元有找。（圖／品牌提供）

iRobot周年慶與雙11檔期同步登場，全系列限時75折起。Roomba Max 705 Combo優惠價38,111元起，Plus 505 Combo優惠價28,111元起，Plus 405 Combo優惠價18,111元起，入門款105 Combo優惠價7,911元起；指定機型另贈SteamOne蒸氣掛燙機，實際售價與贈品依各通路公告為準。

