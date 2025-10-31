HOLA推雙11優惠　近5千元丹麥設計壺1111元買得到

記者蔡惠如／綜合報導

11月份即將來臨，雙11優惠話題愈來愈夯。HOLA推出「雙11購物節」活動，全站9折再加滿額折扣，並以限時爆品、換季家飾與冬季保暖商品搶攻年底商機；特力屋則舉辦「雙11 BUY家節」連續20天線上線下同慶，超過百項商品下殺3折起，並推出滿額現折、門市折扣碼及會員專屬禮，鎖定家電與換季修繕族群。

▲HOLA多用途耐熱玻璃保鮮盒特價111元；香氛清潔品牌好白方式清潔劑特價111元。（圖／業者提供）

HOLA即起至11／12雙11活動期間，官網祭出全站9折優惠，單筆滿2,800元折300元、滿4,000元折500元，還可搭配LINE Pay折價券滿1,111元再折111元。除主活動外，官網同步推出「限時爆品」、「超值多入組」、「搶先換季」、「有感降價」四大專區，數百款商品推出限時下殺促銷，不妨有空去刷一下，說不定會搶到好貨。

▲Stelton 啄木鳥真空保溫壺，原價 4,800元，雙11限時優惠只要 1,111元。

限時爆品每周限量上架，包括香氛清潔品牌好白方式清潔劑、多用途耐熱玻璃保鮮盒、奧可利厚底EVA拖鞋、伊藤不沾手膠棉拖把組、元鍋JOHN’s美麗醬及HOLOHOLO隨行杯，全數統一111元，原價4,800元、主打設計與質感族群的丹麥國民品牌Stelton「啄木鳥真空保溫壺」，雙11也推出限時特價1,111元；原價65,900元的La-Z-Boy牛皮電動休閒椅，現價31,111元，直接現省3萬元。

▲La-Z-Boy電動牛皮休閒椅原價65,900元，特價31,111元。

11／6起進入第二波「暖冬開搶」檔期，12／24前推出保暖專區，主力商品「REAL極輕暖石墨烯科技羽絨長效防螨冬被」升級回歸，經測試升溫效果較一般被高出2.4度C，特價1,580元。另有「WARM TOUCH石墨烯保暖雙面毯」兩件合購2,490元、平均每件1,245元。「WARM TOUCH石墨烯針織保暖拖鞋」也推出兩雙599元的特價，從床品到拖鞋一次備齊冬季保暖需求。

▲「REAL極輕暖石墨烯科技羽絨長效防螨冬被」 升級回歸，活動期間搭配滿千折百優惠，入手價只要 1,580 元。

特力屋今年以「雙11 BUY家節」為主題，從10／30至11／18限期20天，主打百大精選商品下殺3折起。三大主軸分別為「經典明星必BUY」、「換季／保暖推薦」與「獨家夯品」，從免治馬桶、除濕機到工具組、鍋具與寵物用品都能趁優惠季一網打盡。

線上購物部分推出「BUY家大禮包」，消費滿3,000元現折350元、滿6,000元現折750元；新會員註冊即送100元折價券（滿999元可用）；若選擇門市取貨再折50元。此外，特力屋首創「實體門市折扣碼」，於門市由專人協助線上下單即可享滿8,000元現折1,088元優惠。

▲Smart Wash D3-T光觸媒瞬熱式溫水免治馬桶，特價7,000元有找；立升複合式廚房超濾淨水器省1,000元。

明星商品包括自有品牌Smart Wash D3-T光觸媒瞬熱式溫水免治馬桶，由8,990元降至6,990元；立升複合式廚房超濾淨水器原價9,990元，特價8,990元；BOSCH 13人份獨立式洗碗機原價49,800元，特惠價36,111元；Home Zone索爾充電式智能升降桌，搭配多功能透氣全網椅，組合價9,999元。

▲BOSCH 13人份獨立式洗碗機，原價49,800元，特惠價36,111元；Home Zone索爾充電式智能升降桌，搭配多功能透氣全網椅，組合價9,999元。

換季家電同樣是今年重點，Acerpure Cool四合一涼暖空氣循環清淨機從原價10,990元降至6,111元，國際牌除濕機F-Y24GX特價10,911元，現省近3,000元。