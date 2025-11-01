醫美前後保養更重要！8款修護乳霜推薦　穩膚退紅、加乘保養效果

文／美人圈

醫美前後的保養其實更重要！醫美前使用修護乳霜打底，穩定肌膚、加強保濕與屏障功能；醫美後肌膚容易感到乾燥或敏感，使用含溫和保濕與修護成分的乳霜，可幫助肌膚舒適穩定、維持柔嫩膚觸，還可以延長保養效果！這次帶來8款適合醫美前後使用的修護乳霜，從專櫃護膚品牌到開架平價選擇，修麗可、赫蓮娜、霓淨思修護乳霜讓醫美保養事半功倍！

醫美前後「修護乳霜」推薦

1：SkinCeuticals 修麗可 AGE普拉斯鏈活膚緊緻霜

修麗可全新AGE霜根本是肌膚抗糖救星！你有覺得肌膚出現紋路、失去彈性、暗沉等問題嗎？其實都是因為「糖老化」，糖老化其實指的是肌膚因「糖化作用（Glycation）」而加速老化的現象。當體內糖分與膠原蛋白結合後，會形成名為 AGEs（糖化終產物）的物質，使膠原與彈力纖維變得僵硬脆弱、支撐力下降，長期下來就會出現細紋、鬆弛、暗沉等老化徵兆。而修麗可這款AGE霜，正是專為對抗糖化與老化而生的修護霜。

▲修麗可 AGE普拉斯鏈活膚緊緻霜，48ml／NT$7,500。（圖／SkinCeuticals 修麗可）

修麗可的AGE霜以「糖化保養」概念設計，將最高濃度抗老修護科技成分普拉斯鏈注入配方，抗糖成分莓果類黃酮長效穩固膠原結構，特別針對眉間紋、額頭皺紋、眼周細紋、唇周細紋、鼻周細紋等五大可見細紋＋深層皺紋，協助肌膚維持日常防護及潤澤感。乳質地滋潤卻不厚重，能感受到柔潤的觸感。醫美前使用可作為打底乳霜，幫助肌膚維持平滑膚觸；醫美後使用也能提供日常保濕與舒適感，讓肌膚在乾燥或敏感時期仍能保持柔嫩。

▲修麗可 AGE普拉斯鏈活膚緊緻霜，48ml／NT$7,500。（圖／SkinCeuticals 修麗可）

2：HR 赫蓮娜 PX50極塑黑繃帶修護乳霜 電音雙波黑繃帶

赫蓮娜以微整級修護為靈感，推出突破性PX50極塑黑繃帶修護乳霜。含業界最高濃度50%膠原普拉斯鏈，搭配專利繃帶科技封存高濃度成分，使乳霜在塗抹瞬間釋放活性修護能量，打造出宛如護膚繃帶般的緊緻包覆感，分子更為細小、能快速滲透至肌底層層修護，從表皮到真皮全面重建支撐力。持續使用可強化肌膚屏障、提升彈性與光澤，同時改善鬆弛、細紋與乾燥。

▲HR 赫蓮娜 PX50極塑黑繃帶修護乳霜，15ml／NT$6,500；50ml／NT$17,500；100ml／NT$28,000。（圖／BEAUTY美人圈）

質地為絲絨慕斯狀，推開即融化成輕潤乳感，吸收迅速不黏膩，帶有柔和淡香，使用時格外療癒。許多網友實測分享，術後泛紅、乾荒或痘疤肌膚都能在數日內恢復穩定細緻；而長期使用更能感受到輪廓緊緻、細紋減淡、膚觸澎潤，是一款兼具高效修護力與頂級保養儀式感的醫美後續修護霜。

▲HR 赫蓮娜 PX50極塑黑繃帶修護乳霜，15ml／NT$6,500；50ml／NT$17,500；100ml／NT$28,000。（圖／BEAUTY美人圈）

3：肌膚之鑰 精萃光采修護精華霜II

肌膚之鑰以夜間修護黃金時刻為靈感，推出這款明星級修護精華霜。融合珍稀苦橙花萃取物與多重保濕精華，質地細緻絲滑、延展度佳，推開時迅速融入肌膚形成柔潤保護膜，滋潤但不厚重。醫美前使用可以作為保濕打底，提供肌膚穩定舒適感；醫美後使用，則可在乾燥或敏感時期提供柔潤與保濕支援，搭配輕柔按摩還能增強護膚體驗。適合想在夜間或醫美術後維持肌膚柔軟潤澤的人群。

▲肌膚之鑰 精萃光采修護精華霜II，50g／NT$5,200。（圖／肌膚之鑰）

4：(MALIN+GOETZ) 維他命B3修復霜

(MALIN+GOETZ)全新B3修復霜以高效修護與穩定膚況為訴求，結合維他命B3（菸鹼醯胺）、神經醯胺與三胜肽等三大核心成分，能強化肌膚屏障、改善細紋與皺紋，同時提升緊緻與保水度。配方還添加橄欖油活化水與滑子菇萃取，可以很好的幫助肌膚深層補水滋養，並以α-熊果素溫和提亮膚色，讓膚況更勻淨透亮。潤而不膩的水凝霜像是羊絨般細膩絲滑，質地吸收佳，油肌也適用，實測能有效退紅、穩定乾敏肌，是一款修護與抗老兼具的乳霜。

▲(MALIN+GOETZ) 維他命B3修復霜，50ml／NT$2,900。（圖／(MALIN+GOETZ)

5：Neal's Yard Remedies 尼爾氏香芬庭園 金盞花舒緩霜

尼爾氏全新金盞花舒緩霜專為乾燥、粗糙及敏感肌設計，蘊含金盞花酊劑與浸泡油，有助舒緩肌膚不適感。配方中添加有機蜂蠟，能在肌膚表層形成保護膜，幫助鎖水並減少環境刺激。乳霜質地柔潤易推勻，不厚重，可於醫美前作保濕打底，維持肌膚平滑舒適；醫美後使用，也能提供柔軟滋養，穩定乾敏肌膚，尤其適合換季或敏感時期，可維持肌膚水潤與健康膚觸。

▲Neal's Yard Remedies 尼爾氏香芬庭園 金盞花舒緩霜，60ml／NT$850。（圖／Neal's Yard Remedies 尼爾氏香芬庭園）

6：Neogence 霓淨思 玻尿酸保濕水平衡潤澤霜

霓淨思水平衡潤澤霜以五重玻尿酸為核心，搭配巴西古布阿蘇油、乳木果油及高純度神經醯胺，打造多層次保濕與滋養效果。玻尿酸可持續補水鎖水，古布阿蘇油與乳木果油舒緩乾紋並提升肌膚柔嫩感，高純度神經醯胺協助修護角質屏障，使肌膚維持水潤穩定。乳霜質地潤澤卻不厚重，推開即被肌膚吸收，適合醫美前作保濕打底，也適合醫美後作日常修護使用，特別適合乾肌或換季敏感肌膚。

▲Neogence 霓淨思 玻尿酸保濕水平衡潤澤霜，50ml／NT$950。（圖／Neogence 霓淨思）

7：AESTURA 每日保濕柔護屏障修護霜

韓國醫美保養品牌AESTURA，結合醫學專業，專注於敏感肌膚修護。這款每日修護霜以高濃度神經醯胺為核心成分，幫助維持肌膚屏障健康，提升肌膚防護力。配方同時添加多重保濕成分，能深層滋養乾燥或脆弱肌膚，改善乾荒與不適感。乳霜質地柔潤、延展性佳，推開後迅速被肌膚吸收，不油膩也不黏膩，適合每日使用，推薦當作敏感肌或換季時期的日常修護保養，尤其適合醫美前後、術後肌膚適用。

▲AESTURA 每日保濕柔護屏障修護霜，80ml／NT$1,100。（圖／AESTURA）

8：理膚寶水 極效B5彈潤超修復乳霜 B5膠原霜

理膚寶水B5膠原霜以玻尿酸與維生素原B5複合配方設計，幫助肌膚維持潤澤與舒適感。雙重分子玻尿酸作用於皮表與深層，增強肌膚保水力；依克多因可協助屏障穩定，減緩乾燥不適；維生素原B5則提供舒緩與滋養。乳霜質地潤而厚實但易吸收，醫美前使用可作保濕打底，醫美後使用則有助於日常舒緩修護，維持肌膚柔嫩穩定。持續使用可感受到肌膚水潤彈性提升，膚觸柔軟平滑。

▲理膚寶水 極效B5彈潤超修復乳霜，50ml／NT$1,800。（圖／理膚寶水）

