《許我耀眼》趙露思焦糖深棕髮色超顯白！同款染髮推薦　不怕布丁頭

文／美人圈

《許我耀眼》不只劇情受到大家討論，趙露思的髮色也同樣受到關注，她在劇中的「焦糖深棕」髮色真的美到讓人立刻想染同款！這種髮色不會太亮又超顯膚色白皙，整個人看起來溫柔又有氣質。想要低調卻不無聊、想要自然卻有亮點的女生，這款髮色真的必收！本篇分享6款「趙露思同款髮色推薦」，輕鬆染出低調大女主感！

趙露思同款髮色推薦：焦糖深棕

趙露思在《許我耀眼》中的焦糖深棕髮色，在深髮色裡融入一點焦糖光澤，帶來溫暖又細膩的氛圍。這款焦糖深棕整體顏色偏深，不會過分高調，卻能讓膚色顯得柔和紅潤，特別適合秋冬氛圍。且這款髮色也不怕黑髮長出來，黑髮髮根長出來時，就像多了一層自然陰影，讓髮色更有層次感。

▲趙露思髮色 。（圖／翻攝自微博、IG）

▲趙露思在《許我耀眼》中的焦糖深棕髮色，帶來溫暖又細膩的氛圍。（圖／微博＠電視劇許我耀眼、IG@arimayurina）

趙露思同款髮色推薦：可可灰棕

而這款趙露思私下的髮色，比焦糖深棕更冷調一點的可可灰棕，帶有淡淡灰感，讓甜美中多了份成熟氣質。這款髮色在室內看起來沉穩大方，走到陽光下則會折射出柔和光澤，顯得很有層次，適合想兼顧優雅與質感的女生，布丁頭長出來就像是自然挑染過度，完全不尷尬。

▲趙露思髮色 。（圖／翻攝自微博、IG）

▲趙露思私下的可可灰棕髮色讓甜美中多了份成熟氣質。（圖／小紅書@趙露思、IG@_kanon_hair）

趙露思同款髮色推薦：霧灰棕

冷霧灰棕自帶一種霧感氛圍，讓人聯想到秋冬時的薄霧天氣，非常適合現在夏末秋初時染。日常看似接近黑髮，但在不同光線下能隱約透出灰棕色澤，低調卻充滿質感。特別適合想顯白、又不想過度高調的女生，乾淨透明感滿滿。

▲趙露思髮色 。（圖／翻攝自微博、IG）

▲霧灰棕。（圖／IG@rooosyzh09、@_kanon_hair）

趙露思同款髮色推薦：霧感玫瑰棕

霧感玫瑰棕則融合了棕色的溫潤與粉色的浪漫，讓整體顯得柔美而不浮誇。當層次髮絲散落肩頭，會透出若有似無的粉嫩光澤，就像夕陽下的玫瑰花瓣，這款髮色特別適合想要增添女人味的人，直髮或微捲都能展現不同韻味，還可以讓髮型更有立體感。

▲趙露思髮色 。（圖／翻攝自微博、IG）

▲霧感玫瑰棕。（圖／IG@rooosyzh09、@honki.may）

趙露思同款髮色推薦：冷調奶奶灰

這款髮色也是女團LE SSERAFIM的成員小櫻花之前的同款髮色，簡直就是冬季冰雪女王，染完後帶有一種高冷的氛圍，更散發出一種清新、沉穩的感覺，給人如同冬日雪景中霧氣蒸騰的冷冽之美。且灰藍色的髮絲，無論是在日光還是陰天的光線下，都能呈現出柔和而深邃的色澤，讓人感覺既神秘又優雅。

▲趙露思髮色 。（圖／翻攝自微博、IG）

▲趙露思、LE SSERAFIM宮脇咲良同款髮色。（圖／IG @rooosyzh09、@39saku_chan）

趙露思同款髮色推薦：琥珀金棕畫染

琥珀金棕帶有細緻的暖金光澤，讓層次髮絲像被陽光親吻過般閃耀，隨著層次髮每一次的移動，都能展現出光影流動感，營造活潑又靈動的氣息，特別適合凸顯青春感與活力氣息，鮮明而動感的光影變化讓髮型自帶吸睛效果。搭配像趙露思一樣的鮑伯頭則更有高級又俐落的氣質。

▲趙露思髮色 。（圖／翻攝自微博、IG）

▲琥珀金棕畫染。（圖／IG@rooosyzh09、@honki.may）

延伸閱讀

《許我耀眼》趙露思20集連換32個名牌包！愛馬仕、Delvaux全上榜，連打人包都是VERSACE

《許我耀眼》趙露思長年維持39公斤秘訣揭曉！早起必喝一物，這招改善駝背圓肩超有效！

《許我耀眼》許妍「大女主人生哲學」：主動爭取機會、不怕丟臉，有野心不必感到羞恥！

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

美人圈, 髮色, 染髮, 許我耀眼, 趙露思

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

ET Fashion

