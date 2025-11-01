fb ig video search mobile ETtoday

收入最高運動員C羅400億身家買錶不手軟　千萬陀飛輪鑽錶閃瞎眼

▲▼Ｃ羅 。（圖／翻攝IG）

▲女兒戴上面具嚇C羅，寶格麗陀飛輪鑽錶跟著搶鏡。（圖／翻攝georginagio IG）

記者陳雅韻／台北報導

40歲的葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo），今年6月與沙烏地阿拉伯職業聯賽的艾納斯（Al-Nassr）再簽下高達4億美元的新合約後，根據《彭博億萬富翁指數》估算他的淨資產已達14億美元（約430億5210萬元），今年也連續第3年登上全球收入最高運動員寶座。他會賺也敢花，名錶收藏上億元，每一次戴的腕錶必定是bling bling鑽錶，近日曝光的寶格麗OCTO L’ORIGINALE陀飛輪鑽錶就高達28,423,000元。

▲▼Ｃ羅 。（圖／翻攝IG）

▲Ｃ羅戴的寶格麗OCTO L’ORIGINALE陀飛輪鑽錶，約28,423,000元。（圖／寶格麗提供）

日前C羅未婚妻喬治娜分享家庭時光照片，女兒戴上萬聖節面具嚇C羅，他手腕上的閃亮鑽錶也跟著搶鏡，為寶格麗（BVLGARI）全球限量8只的OCTO L’ORIGINALE陀飛輪鑽錶，從面盤到錶圈、錶殼共鑲嵌485顆總重約19.5克拉鑽石，搭載品牌自製自動上鍊陀飛輪機芯BVL 263，是結合品牌珠寶鑲嵌工藝與製錶工藝的完美結晶。

▲▼Ｃ羅 。（圖／翻攝IG）

▲Ｃ羅也擁有寶璣Classique Grande Complication經典複雜系列5349雙旋轉陀飛輪鑽錶，33,620,000元。

C羅買錶不手軟，即便是高複雜功能錶款也必定要選鑲滿寶石的奢華版本，他收藏的寶璣（Breguet）Classique Grande Complication經典複雜系列5349雙旋轉陀飛輪鑽錶便是頂尖之作，全球僅推出兩只，一只就在他的收藏盒中。

C羅, BVLGARI, 寶格麗, Breguet, 寶璣

