平日就可以做！4大護眼絕招：熱敷、按摩都有感

3C科技的發達，人人隨手一支手機，閒暇滑不停，上班又要看電腦，比起過去3C不普及的時代，用眼時間大幅增加，許多人甚至只有睡覺才會停下來，對眼睛的傷害只增不減，因此，適當的保養絕對必須，建議可以透過以下4個方法，讓雙眼適當休息，降低傷害。

1.休息很重要

不斷用眼，會導致眼壓過高、視力降低、乾眼症等等狀況，因此建議每用3C產品30分鐘，就休息10分鐘，看看遠方、青山綠水都很好，每天最好也外出走走，住家附近的小公園等等都可以，讓眼睛可以適當的調整焦距，用綠色環境舒緩眼部疲勞。

2.多眨眼

根據研究發現，長時間看螢幕、刷手機，眨眼的次數就會減少，因此常常會眼乾、疲勞，建議定時休息之外，也不要忘記時常眨眼，讓雙眼浸潤淚液，不會乾澀。

3.適當熱敷雙眼

市面上推出熱敷雙眼的商品，可以在辦公室午休、晚上睡覺、覺得雙眼疲憊的時候，使用時不但可以處在黑暗的環境，阻絕外界光線刺激，也可以透過溫熱的效果，促進血液循環，讓雙眼充分休息。

4.適度按摩雙眼

因為眼周肌膚是環狀結構，因此建議可以買一款好的眼霜，只要眼部疲憊的時候，在眼部周圍塗抹上眼霜，搭配畫圓按摩、穴位點壓，運用輕微力道，幫助雙眼舒緩放鬆，而塗抹眼霜的目的，就是要讓按摩時避免過多肌膚拉扯，避免細紋出現。