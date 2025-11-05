BTS V一身美拉德色系從從容容亮相　優雅風格同款單品一次看

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

夜幕低垂，初冬的氣息微涼，CELINE全球品牌大使V（金泰亨）以一身美拉德色系造型現身，在靜謐夜色中流露出溫柔而堅定的氣場，詮釋屬於秋冬的沉穩質感與優雅！

V金泰亨造型解析

V身著深棕色針織上衣搭配同色系燈心絨長褲，以細膩觸感與柔和色階堆疊秋冬氛圍，展現CELINE所擅長的簡約輪廓與低調奢華。外搭灰調長版大衣，乾淨俐落的線條延伸出修長比例，勾勒出從容而不張揚的姿態。色調上，整體以棕與灰的冷暖交融構築視覺平衡，散發出男性氣質中帶有詩意溫度的質感魅力。

細節處同樣呼應CELINE的極簡哲學，手中的NEW LUGGAGE手袋以標誌性結構打造率性輪廓，兼具實用與時髦；隨興掛上的TRIOMPHE刺繡棒球帽則為整體增添一抹輕盈的日常氣息，使造型在優雅與隨性間取得完美平衡。

在城市燈影之間，V沉靜的神情與步伐映襯出CELINE欲表達的現代男士精神，摩登、內斂卻充滿力量，不以誇張取勝，而以質感、剪裁與態度傳遞風格。夜色之中，金泰亨宛如一道低語的光，以從容之姿演繹經典格調與無聲魅力。

V金泰亨同款單品一次看

▲TRIOMPHE鼠尾草色棒球帽，NT$20,500。（圖／CELINE）



▲灰色軍綠色羊毛大衣，NT$133,400。（圖／CELINE）



▲TRIOMPHE刺繡圓領毛衣，NT$43,000。（圖／CELINE）



▲WESLEY玳瑁棕水牛仔褲，NT$43,000。（圖／CELINE）



