李洙赫留台愛相隨GD！訪台愛用包款找到了　加碼公開近期同款時髦單品

李洙赫這回訪台停留時間較長，私人行程中也經常派發粉絲福利，大方打招呼、簽名……樣樣來，在粉絲們的鏡頭中，編輯發現他這回訪台最常背的就是Delvaux最新款Brillant Tempo包，大尺寸與柔軟的包身，正好契合他的獨特鬆弛感。

Dolce&Gabbana 2025秋冬系列

李洙赫首度參加臺北時裝週，閉幕大秀當天他穿著Dolce&Gabbana 2025秋冬系列造型，簡約而藏不住奢華氣場的劍領大衣，搭配黑色長領巾與胸針，貴族氛圍立刻顯現！

Tory Burch 2025秋冬系列