fb ig video search mobile ETtoday

李洙赫留台愛相隨GD！訪台愛用包款找到了　加碼公開近期同款時髦單品

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

李洙赫2025年5月曾為出席時尚品牌Dolce&Gabbana活動來台，7月份則為支持好友GD的演唱會再度訪台，10月份，李洙赫先是於24日出席臺北時裝週閉幕大秀，已持續停留一週，而GD在11／1、11／2於台北大巨蛋舉辦《Übermensch》安可場演唱會，所以李洙赫將會為GD繼續留在台灣幾天，不愧最好的哥們！

李洙赫近期同款時髦單品

Delvaux Brillant Tempo

李洙赫這回訪台停留時間較長，私人行程中也經常派發粉絲福利，大方打招呼、簽名……樣樣來，在粉絲們的鏡頭中，編輯發現他這回訪台最常背的就是Delvaux最新款Brillant Tempo包，大尺寸與柔軟的包身，正好契合他的獨特鬆弛感。

Dolce&Gabbana 2025秋冬系列

李洙赫首度參加臺北時裝週，閉幕大秀當天他穿著Dolce&Gabbana 2025秋冬系列造型，簡約而藏不住奢華氣場的劍領大衣，搭配黑色長領巾與胸針，貴族氛圍立刻顯現！

Tory Burch 2025秋冬系列

李洙赫日前赴香港出席活動，穿著Tory Burch 2025秋冬系列的羊毛Polo衫造型，寬鬆的手袖設計和反摺袖口描繪出慵懶氣息，他肩上的包包則是Tory Burch Romy Hobo包款，極簡風格與中性的廓形，也能是女孩們日常的百搭時髦單品。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

Cindy Chao珠寶大師系列新作胸針首度公開！時光築藝展覽亮點速報

● 李洙赫高冷美男的10大魅力！從國際超模到演員，私下是愛追星的迷弟

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 李洙赫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

比起社交更愛獨處三大星座！TOP 1認為一個人≠孤單　是高品質生活方式

比起社交更愛獨處三大星座！TOP 1認為一個人≠孤單　是高品質生活方式

Swatch月亮被海狸咬一口 　11月滿月錶5日開搶

Swatch月亮被海狸咬一口 　11月滿月錶5日開搶

Longchamp又讓人跳坑？這顆「圓圓的荔枝包」被網友激推：靜奢風黑馬

Longchamp又讓人跳坑？這顆「圓圓的荔枝包」被網友激推：靜奢風黑馬

濱崎步穿20萬LV滑雪裝好貴氣　背13萬娃娃包卡哇伊 孫芸芸海濱度假洞洞裝吸睛　隨手曬200萬卡地亞行頭 伯朗咖啡館科大概念店吹北歐風　首創7.5秒咖啡自取用Z世代習慣打造餐飲 下雨天也有好心情！「奶油色雨靴」超可愛　厚底設計悄悄增高瘦美腿 6款秋冬輕奢通勤包！Cafuné、Gianni Chiarini百搭時髦又好裝 《許我耀眼》趙露思焦糖深棕髮色超顯白！同款染髮推薦　不怕布丁頭 鞋頭年度必收！本週人氣球鞋盤點　NB聯名、AJ1 Low OG紅白黑配色來了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面