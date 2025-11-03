李洙赫留台愛相隨GD！訪台愛用包款找到了　加碼公開近期同款時髦單品

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人
李洙赫2025年5月曾為出席時尚品牌Dolce&Gabbana活動來台，7月份則為支持好友GD的演唱會再度訪台，10月份，李洙赫先是於24日出席臺北時裝週閉幕大秀，已持續停留一週，而GD在11／1、11／2於台北大巨蛋舉辦《Übermensch》安可場演唱會，所以李洙赫將會為GD繼續留在台灣幾天，不愧最好的哥們！
李洙赫近期同款時髦單品
Delvaux Brillant Tempo
李洙赫這回訪台停留時間較長，私人行程中也經常派發粉絲福利，大方打招呼、簽名……樣樣來，在粉絲們的鏡頭中，編輯發現他這回訪台最常背的就是Delvaux最新款Brillant Tempo包，大尺寸與柔軟的包身，正好契合他的獨特鬆弛感。
Dolce&Gabbana 2025秋冬系列
李洙赫首度參加臺北時裝週，閉幕大秀當天他穿著Dolce&Gabbana 2025秋冬系列造型，簡約而藏不住奢華氣場的劍領大衣，搭配黑色長領巾與胸針，貴族氛圍立刻顯現！
Tory Burch 2025秋冬系列
李洙赫日前赴香港出席活動，穿著Tory Burch 2025秋冬系列的羊毛Polo衫造型，寬鬆的手袖設計和反摺袖口描繪出慵懶氣息，他肩上的包包則是Tory Burch Romy Hobo包款，極簡風格與中性的廓形，也能是女孩們日常的百搭時髦單品。
