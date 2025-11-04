fb ig video search mobile ETtoday

Gucci跨足雪地時尚！網壇巨星Jannik Sinner示範奢華機能服　連安全帽都有

>

記者鮑璿安／綜合報導

Gucci宣告進軍雪地時尚！正式推出品牌首個 GUCCI ALTITUDE 冬季運動服系列，以銀白雪景為靈感，象徵品牌正式踏入高山運動與機能時尚領域。此次系列更邀請全球品牌大使、網球名將 Jannik Sinner 演繹，他曾以青少年滑雪冠軍開啟運動生涯，這次重返雪峰，攀登上時尚巔峰。

▲gucci 。（圖／品牌提供）

▲gucci 。（圖／品牌提供）

▲Gucci也宣告進軍運動界，正式推出品牌首個 GUCCI ALTITUDE 冬季運動服系列。（圖／品牌提供）

形象照由藝術總監 Stillz 操刀，攝影師 Stef Mitchell 捕捉 Sinner 置身雪原的身影。畫面中，他身穿經典 GG Monogram 滑雪外套，棕色印花結合黑色拼接細節，外層採防潑水科技布料與三層透氣結構，內襯保暖且具備專業滑雪票卡口袋與可調節袖口，功能性與時尚感兼具。另一款全白外套以微浮雕 GG 圖騰低調呈現，搭配黑邊滾線與抽繩設計，在雪景中展現極致純粹。

▲gucci 。（圖／品牌提供）

▲gucci 。（圖／品牌提供）

▲gucci 。（圖／品牌提供）

▲gucci 。（圖／品牌提供）

Gucci Altitude除了將品牌符碼完整體現，也是性能的創新，系列同時推出專為滑雪與戶外活動設計的 滑雪面罩、包覆式太陽眼鏡、觸控手套與專業運動鞋履，飾有標誌性 Gucci 紋飾與織帶條紋，展現沉穩卻前衛的運動精神。值得一提的是，Gucci 更與 HEAD 聯名，推出一系列精密製作的滑雪裝備，包括滑雪板、滑雪杖、單板滑雪板與安全帽，皆以品牌經典紅綠織帶點綴，在冰雪間描繪義大利工藝與高性能科技的完美融合。Jannik Sinner 分享拍攝感想：「能在山脈中央完成這次特別的拍攝，是我永生難忘的體驗。Gucci 將自然與創意結合得如此夢幻，讓我重新感受到山林的自由與力量。」

同場加映

Barbour × Levi’s® 油布工藝邂逅丹寧經典

▲▼ 防水單品綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 防水單品綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 防水單品綜合 。（圖／品牌提供）

▲以英倫紳士精神與美式粗獷風格為靈感，Barbour與Levi’s以超過兩世紀的傳承為基礎推出限量系列 。（圖／品牌提供）

▲▼ 防水單品綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 防水單品綜合 。（圖／品牌提供）

以英倫紳士精神與美式粗獷風格為靈感，Barbour與Levi’s以超過兩世紀的傳承為基礎推出限量系列，融合Barbour經典油布與Levi’s丹寧技藝。Spey與Bedale兩款外套以標誌性油布結合燈芯絨領片與弧形車縫線，防風防水也能確保一定的透氣性質。Type II外套則以丹寧與油布雙版本亮相，短版剪裁與格紋內襯細節兼具工裝感與現代時尚氣息。系列同步推出印花T恤、連帽上衣與燈芯絨長褲，價格自NT$2,000至NT$21,000不等，並延伸至「Re-Loved」再造企劃，以修補再生詮釋永續工藝之美。

關鍵字：

Gucci, 冬季運動, JannikSinner, 時尚, 高山

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

比起社交更愛獨處三大星座！TOP 1認為一個人≠孤單　是高品質生活方式

比起社交更愛獨處三大星座！TOP 1認為一個人≠孤單　是高品質生活方式

Longchamp又讓人跳坑？這顆「圓圓的荔枝包」被網友激推：靜奢風黑馬

Longchamp又讓人跳坑？這顆「圓圓的荔枝包」被網友激推：靜奢風黑馬

淺眠、難入睡？營養師提醒：睡前少碰「3種食物」

淺眠、難入睡？營養師提醒：睡前少碰「3種食物」

一言不合就翻臉！情緒易炸裂星座Top 3　天蠍一旦冷掉難挽回 勞力士官方認證中古錶台灣開賣　熱門「綠水鬼」買得到 Swatch月亮被海狸咬一口 　11月滿月錶5日開搶 伯朗咖啡館科大概念店吹北歐風　首創7.5秒咖啡自取用Z世代習慣打造餐飲 戴資穎變UNIQLO大使！公開機能外套推薦款式　親自示範「台式溫暖」 《浪漫匿名者》7金句：不過我們每個人，其實或多或少都戴著面具 許瑋甯超仙美照公開！銀色CHANEL 25迷你包搭雙色鞋現身新加坡

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面