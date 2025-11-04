Gucci跨足雪地時尚！網壇巨星Jannik Sinner示範奢華機能服　連安全帽都有

記者鮑璿安／綜合報導

Gucci宣告進軍雪地時尚！正式推出品牌首個 GUCCI ALTITUDE 冬季運動服系列，以銀白雪景為靈感，象徵品牌正式踏入高山運動與機能時尚領域。此次系列更邀請全球品牌大使、網球名將 Jannik Sinner 演繹，他曾以青少年滑雪冠軍開啟運動生涯，這次重返雪峰，攀登上時尚巔峰。

▲Gucci也宣告進軍運動界，正式推出品牌首個 GUCCI ALTITUDE 冬季運動服系列。（圖／品牌提供）

形象照由藝術總監 Stillz 操刀，攝影師 Stef Mitchell 捕捉 Sinner 置身雪原的身影。畫面中，他身穿經典 GG Monogram 滑雪外套，棕色印花結合黑色拼接細節，外層採防潑水科技布料與三層透氣結構，內襯保暖且具備專業滑雪票卡口袋與可調節袖口，功能性與時尚感兼具。另一款全白外套以微浮雕 GG 圖騰低調呈現，搭配黑邊滾線與抽繩設計，在雪景中展現極致純粹。

Gucci Altitude除了將品牌符碼完整體現，也是性能的創新，系列同時推出專為滑雪與戶外活動設計的 滑雪面罩、包覆式太陽眼鏡、觸控手套與專業運動鞋履，飾有標誌性 Gucci 紋飾與織帶條紋，展現沉穩卻前衛的運動精神。值得一提的是，Gucci 更與 HEAD 聯名，推出一系列精密製作的滑雪裝備，包括滑雪板、滑雪杖、單板滑雪板與安全帽，皆以品牌經典紅綠織帶點綴，在冰雪間描繪義大利工藝與高性能科技的完美融合。Jannik Sinner 分享拍攝感想：「能在山脈中央完成這次特別的拍攝，是我永生難忘的體驗。Gucci 將自然與創意結合得如此夢幻，讓我重新感受到山林的自由與力量。」

同場加映

Barbour × Levi’s® 油布工藝邂逅丹寧經典





▲以英倫紳士精神與美式粗獷風格為靈感，Barbour與Levi’s以超過兩世紀的傳承為基礎推出限量系列 。（圖／品牌提供）



以英倫紳士精神與美式粗獷風格為靈感，Barbour與Levi’s以超過兩世紀的傳承為基礎推出限量系列，融合Barbour經典油布與Levi’s丹寧技藝。Spey與Bedale兩款外套以標誌性油布結合燈芯絨領片與弧形車縫線，防風防水也能確保一定的透氣性質。Type II外套則以丹寧與油布雙版本亮相，短版剪裁與格紋內襯細節兼具工裝感與現代時尚氣息。系列同步推出印花T恤、連帽上衣與燈芯絨長褲，價格自NT$2,000至NT$21,000不等，並延伸至「Re-Loved」再造企劃，以修補再生詮釋永續工藝之美。