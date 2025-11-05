文字工作如何不被AI取代？故事往往經挖掘後才精彩

文／石井光太 圖／大是文化、達志示意圖

AI只會蒐集資料，寫作者卻能挖掘意義



人們近來熱烈討論的議題，便是作家是不是會被人工智慧（以下簡稱AI）取代。以紀實作品來說，被取代的可能性微乎其微。

AI所做的是蒐集和整理龐大的資訊，也就是所謂的大數據。AI篩選大量已存在的資訊，例如新聞報導、社群媒體貼文和學術論文，並彙整成文章。如果使用者搜尋「我想了解某某事件」或「我想認識某某人物」，AI便會巧妙的將現有資訊組合成文章。

然而，紀實報導與AI不同，必須呈現獨一無二的「故事性資訊」，可能某個真相是足以顛覆主流媒體建構的常識，或是從未報導過的全新事實。正因為是前所未有的故事，一本紀實書籍才有一千五百日圓到兩千日圓（按：約新臺幣三百元至四百元）的價值。

由鈴木忠平撰寫的《被討厭的總教練》一書，就是以日本職棒中日龍隊的前總教練落合博滿為主題。

落合總教練在中日龍隊執教期間，總是刻意與媒體保持距離，外界普遍認為他冷酷無情，執教風格枯燥乏味。如果讀者在他離開中日龍隊後，用生成式AI搜尋他是怎麼樣的總教練，得到的描述很可能會是「勝利至上主義的機器人總教練」等。

然而，鈴木忠平描繪的落合總教練，卻與世人的印象截然不同。他揭露那些被報導為「不把選手當人看」的無情調度背後，其實隱藏著這位總教練真摯而溫暖的內心。

舉例來說，落合總教練在他上任第一年的開幕賽中，指名因傷而三年未能站上投手丘的川崎憲次郎擔任先發投手。當時川崎的傷勢尚未痊癒，身體狀況根本無法投球。周遭人也無法理解為何會選擇川崎。雖然川崎抱著覺悟上場，但在一又三分之一局後就被擊潰（不過，開幕賽最後在野手的奮戰下，靠著滴水不漏的守備而獲勝，該年也奪得中央聯盟冠軍）。

當時，眾人激烈討論這項調度背後的用意，批評聲浪不斷。落合總教練本人從未直接解釋，但鈴木忠平聚焦於幕後發生的事情，透過細緻的採訪深入探究。結果發現，落合總教練不僅是為了一直受傷病困擾的川崎投手預備引退，更包含以下用意：「這支球隊必須脫胎換骨，需要讓其他球員看見他（註：川崎投手）這樣的背影。川崎三年來一直都在掙扎受苦。看到這樣的投手投球，選手應該會有所感觸。如果沒有當時那一勝，之後的一切都不會發生。」

也就是說，讓川崎在第一場比賽中，以狼狽不堪的姿態站上投手丘，藉此讓全隊成員看見而激勵士氣。落合總教練也在球季末，為川崎選手安排引退的舞臺。讀者唯有在接觸到這個故事後，才會徹底顛覆對落合總教練的刻板印象。

因此，紀實作品的採訪工作，就是必須挖掘一般大眾尚未知曉的全新故事。就這一點而言，AI無法取代紀實文學。

