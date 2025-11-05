fb ig video search mobile ETtoday

試開箱／不去絕對會飲恨！「全台最多」50種香精打造個人專屬香氣

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

香氛令人著迷的地方，不只是擁有多元的氣味，再更深入了解，其實更是具有科學化、藝術性的一件事，像是同樣品種玫瑰，在不同的地區、氣候，甚至不同的萃取方式，都會呈現出截然不同的氣味，當然相同配方，差一點點的配比，香氣也會擁有新的轉變。由旅法調香師Nicole Chen所成立的香氛品牌L’AIDO攜手科技藝術團隊雜波ZAP在衡陽35設計出療癒的香氛展覽，非常值得親身體驗。

在台灣要接觸調香，大多需要經過正規的課程才能進行，但這次L’AIDO所設計的展覽之中，不僅可以讓人先從藝術中體驗香氣，更可以親自接觸到非常有趣的調香課程；總共多達約50種香精原料，也是目前公開活動中最多選擇，透過心理AI測試能夠先快速找到自己喜歡的香氛維度，透過專業調香師的幫助下，再進行細節的調整與層次搭配，歷經3次不同的嗅聞對比，能更加清晰找到自己喜愛的味道，更是一場深層內心的自我對話，讓躁動的情緒與過度使用的感官得以沉澱，更專注於嗅覺所帶來的舒壓能量。

另外，L’AIDO也在現場展示出10款情緒香氛噴霧，跟過去大多數香氣以造型穿搭為主題來搭配的概念不同，講求透過當下的情緒給予自己相對應的氣息，可能是快樂、放鬆、平靜、失落等等，在接納自己每天的變化過程中，同時也可以從大自然的香氣獲取撫慰心靈的力量。而調香活動僅至11月底，可以透過官方LINE預約。

質感選品ARTIFACTS在日前引進紐西蘭的天然香氛品牌ABEL，並在敦南旗艦店打造獨家限定快閃店，品牌創辦人Frances Shoemack以革命性的概念，結合生物科技與頂尖調香師的專業，將全系列香精濃度提升37%，在更持久具層次的氣味下，同時堅守100%天然、0%石化成分，甚至採用可再生與可生物分解的材質打造香水瓶身、瓶蓋與外盒，宣告全新的香水世紀來臨。

關鍵字：

L’AIDO, 調香, 香水, 香氛, Nicole Chen, 試開箱, ARTIFACTS, ABEL, 美妝

