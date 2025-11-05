普發一萬元特力屋加碼「再送1萬」　日比精品寢具萬元有找

記者蔡惠如／綜合報導

政府普發一萬元上路，家居通路先加碼，特力屋祭出APP會員限定加碼，11／9 前完成加入，在11／14就能領到實體店、線上購物與安裝服務的電子折價券，合計 1 萬元，看準年末想汰舊換新與分段裝修規劃客群；日比家族則推出「輕鬆成家」系列，精選進口床組下殺到萬元入手，再以小額加購把冬被、枕頭、毯類一次補齊，適合想用小預算升級臥室的族群。

▲特力屋祭普發一萬元優惠。（圖／業者提供）

針對普發一萬元商機，特力屋以「普發萬元加碼放大術」為主軸，11／9 前加入並完成 APP 會員註冊，從 11／14 起於 APP 就能收到合計 1 萬元電子折價券，內容包含門市單筆滿 699 折 100 共 5 張、安裝費每筆折 200 共 5 張，以及線上購物滿 10,000 折 850、滿 13,000 折 1,300、滿 20,000 折 2,100 各 2 張，使用期分梯次至明年 1／22 截止。

▲特力屋浴室升級套裝組，包括伊萊單孔面盆龍頭+帕克短柱盆+漩沖虹吸式單體馬桶 30cm。

業者還推出空間套組如「伊萊龍頭＋短柱盆＋單體馬桶」組合，在 11／18 前下手特價萬元有找，以及「喜特麗排油機＋瓦斯爐」與「升降桌＋電腦椅」等方案，讓有需求的民眾一次購足享滿額優惠。

▲特力屋高效工作套組，包括特力屋浦菲特升降桌+喬丹扶手電腦椅。

日比家族搭上 11 月百貨週年慶與普發一萬元商機，推出「萬元入手精品寢具」方案，活動期間鎖定多個進口品牌床組，降價到萬元內，消費者還可再以 2,000 元至 2,500 元加價帶走指定冬被或毯枕，加法式補齊臥室配備。

▲Bossa Kiev純棉數位印染雙人四件式平單組。

優惠方案包括 Bossa「Kiev」純棉數位印染雙人四件式平單組特價 9,800 元，並可用 2,500 元加購「綠淨防蟎抗菌雙人冬被＋舒眠枕一對」；Calvin Klein「Brushed Stroke」純棉雙人四件式床包組特價 7,800 元，用 2,000 元可加購雙人珍珠光泡泡絨毯；WENTEX 100％ 奧地利天絲雙人四件式床包組特價 7,900 元，用 2,000 元可加購天絲雙人冬被；DIESEL 原裝進口「Scribbles」數位印染雙人平單組特價 8,800 元，用 2,500 元可加購德國 Advansa 抗菌防蟎可水洗雙人冬被。

▲DIESEL原裝進口Scribbles數位印染雙人平單組。

建議想使用特力屋把折價券的消費者，可先做清單、按區域分批購買，像是先解決浴室暖風與換氣，再接續燈具與電子鎖，避免一次大筆支出壓力。若臥室已用多年、冬天想同步換床組與冬被，日比家族的「床組＋小額加購」則能把搭配成本壓到清楚可控的區間，先決定預算，再選擇花色與材質，建議可直接到店體驗觸感與保暖度。