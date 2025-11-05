星巴克5款典藏限定飲品登場　全台只有一間喝得到

記者蔡惠如／綜合報導

空氣開始漸漸寒冷，街邊咖啡香也有新意。星巴克以太妃與香橙為節慶主調，在典藏 DREAM PLAZA 台北門市推出限定新飲，85度C在初冬則用水梨與蔬果帶出的清爽氣息，健康醒腦，雀巢也在耶誕祭回歸「節日限定系列」，在家就能沖上一杯太妃核果風味拿鐵，讓民眾用各自的方式替這個季節增添香氣。

▲星巴克5款典藏限定飲品登場，典藏摩登吧檯推出，以典藏濃縮咖啡為基底「典藏太妃瑪奇朵」，帶出黑巧克力韻味。（圖／品牌提供）

星巴克於台北 DREAM PLAZA 典藏門市，在今年冬季限定共推出五款飲品，包括以可可奶油泡沫包裹濃縮咖啡的「典藏太妃瑪奇朵」，太妃蜜糖碎片在上層融開，甜香與苦韻疊出冬天的厚度；「典藏香橙雲朵美式」則讓咖啡帶出柑橘的清亮氣息，聞起來就像陽光灑進冷空氣裡。

▲結合香甜柳橙與濃縮咖啡的「橙澄雲朵燕麥那堤」，搭配絲滑燕麥奶與綿密奶泡，最後以柳橙片點綴。

想換點溫柔的風味，「橙澄雲朵燕麥那堤」用燕麥奶取代鮮奶，口感滑順而輕盈；「蘋果森林」則是茶瓦納吧檯的重點，以碧螺春搭配蘋果香氣，果香清甜中有淡淡茶澀。夜幕後登場的「微醺蘋果熱紅酒」，加熱後散出肉桂與果酒氣息，是典藏吧檯才喝得到的限定。

▲耶誕節必點「微醺蘋果熱紅酒」，以紅酒的醇厚為基調，融合新鮮蘋果的輕甜與檸檬的清新酸香，層層交織出馥郁果香與溫暖氣息。

該店甜點也延續節慶氛圍，義大利耶誕水果麵包「潘娜朵尼」和草莓戚風蛋糕、草莓乳酪麵包同步上架，從 150 元到 780 元不等，節慶感滿滿，現在就能過耶誕節。

85 度 C 這季選擇以「水梨」為主題，用果香帶出一種乾淨、透亮的冬味。「水梨氣泡美式」把水梨香氣融入咖啡與微氣泡中，第一口是清新的甜，接著才是咖啡的苦，輕盈得像早晨剛開窗的空氣；「水梨銀耳茉莉」則以茉莉花茶打底，加入銀耳的柔滑口感，喝起來有一種意外的順口感。

而青味十足的「羽衣甘藍蔬果飲」則用羽衣甘藍和蘋果現打，混入小紫蘇籽，帶有一點植物的清澀與果香的清甜，冰飲形式讓整杯飲料像一場小小的「醒腦儀式」。3款售價從 60 至 85 元不等，於全台門市陸續上市。

同場加映：雀巢太妃核果回歸 在家也能沖出節日香

這個季節，雀巢與星巴克合作推出的「節日限定系列」也預期回歸，濃郁的焦糖香氣和堅果氣息一開封就能聞到，喜歡黑咖啡也可選「節日綜合濾掛式咖啡」，香氣乾淨又帶著微微焦糖尾韻。商品售價 159 元起，即日起至明年 1／8 止，購買並登錄發票可參加抽獎活動，為年底聚會再添一點節慶驚喜。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。