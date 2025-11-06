想成為作家必學3途徑！先學網路撰寫用點閱率累積經驗

文／石井光太 圖／大是文化、達志示意圖

邁向出道之路



我想談一下如何成為作家。如果希望由知名出版社出版紀實書籍，主要有以下三條途徑：

1.投稿到出版社。

2.在網路和雜誌發表的文章獲得好評，進而出版成書。

3.獲得新人獎。

以下便依序探討這些途徑。

投稿到出版社時，基本上需要提交完整的稿件，而不是企劃書。除非是已獲好評的紀錄片節目改編成書籍等特殊企劃，否則若是默默無聞的新人作品，出版社通常需要看到完整的稿件，才能判斷其價值。

我曾詢問文化中心學生的意見，許多人似乎認為這種方法的出版門檻最低。然而必須注意的是，除了實用書外，願意出版嚴謹紀實作品的出版社，其實相當有限。

即使是像文藝春秋這樣的大型出版社，每月出版的報導類紀實作品，也大約只有一本，其中八成以上可能都是有實績的作者寫的。至於中、小型出版社，條件更是嚴苛。從這個角度來看，默默無聞的新人投稿，能通過企劃並成功出版的，可說是少之又少。

相較之下，第二種途徑的可能性或許更高。

首先，有一種情況是寫作者本身就是出版社的雜誌或網路寫手，因表現出色而受編輯青睞，進而受邀撰寫相關主題的書籍。此外，寫作者也可能自行找到感興趣的主題，向熟悉的編輯提出企劃並通過。

過去雜誌報導興盛時，曾有作者的出書管道是透過數年累積撰寫經驗，再進一步出版書籍。許多一九六○年代以前出生的作家，都是透過這個途徑嶄露頭角。

然而，近年來隨著雜誌業衰退，這類情況正逐漸減少。取而代之的是，默默無聞的新人在note等網路平臺發表的作品，越來越常受到編輯關注並受邀出版書籍。由於已有完整的稿件，加上網路上有數據可證明人氣，如「突破○○萬點閱率」、「○○萬粉絲」等，出版社也能以此預估銷售量，因此更容易發行。

如果想嘗試這種方法，則須注意網路媒體與紙本書的差異。網路文章橫向排版且大量換行的表達方式，不一定與紙本書充分契合。即使重新撰寫，也必須學習直向排版和紙本書的文體。此外，在主題方面，網路媒體和紙本書受歡迎的內容也略有不同。希望透過網路發表作品並最終出版書籍的人，也應考量這些差異，進而擬定企劃和寫作方式。

【推薦書籍】

書名：《好想寫一本書》

作者：石井光太

簡介：出版過70本書的日本超人氣作家。

出版社：大是文化