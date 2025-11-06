新光三越11／6周慶首日人潮破11萬　普發1萬、降溫加持買氣飆9億元

▲新光三越第三波周年慶開跑，台南新天地、台北DIAMOND TOWERS與高雄左營店三店現人潮。（圖／業者提供）

時尚中心／綜合報導

新光三越今（11／6）台南新天地、台北忠孝店 DIAMOND TOWERS、高雄左營店三店周年慶正式開跑，在普發萬元、入秋氣候轉涼以及民眾年末出遊利多帶動下，一開門就湧入排隊人潮，氣氛滿滿，加上此波為精品、名品滿額回饋最後入手時機，精品、黃金、化妝品與超市都出現搶購潮，業者預估首日業績可突破 9 億元大關，來店人潮約可達 11 萬人次。

隨周年慶「名品首七日用 skm pay 滿萬送萬點」活動進入最後一波回饋，名品買氣再度升溫，許多消費者把握時機入手夢幻清單。而國際金價高漲，也帶動高價貴金屬點睛品、周大福、鎮金店等品牌買氣，黃金商品買氣較去年同期成長超過 3 倍。許多民眾笑說：「買精品自用、買黃金保值」，讓現場氣氛愈買愈熱。

▲DELVAUX Brillant Tempo包款 價格店洽（DIAMOND TOWERS）；AIGLE GORE-TEX防水透氣外套 推薦價18,800元（高雄左營店）。

▲ARTIFACTS Adidas 聯名鞋款 推薦價4,290元（DIAMOND TOWERS）；adidas Taekwondo 運動休閒鞋 推薦價2,723元（台南新天地）。

而普發一萬元與年底出國潮推波助瀾，精品服飾配件業績成長雙位數，服飾熱門品牌RALPH LAUREN、THE NORTH FACE UE、ARTIFACTS，以及MARK GONZALES、ASICS／SKECHERS／PUMA／NEW BALANCE詢問度與買氣均大熱，換季保養則帶動頂級保養品銷售，Helena Rubinstein、Clé de Peau Beauté、La Prairie 等品牌推出主打修護與防禦力的保養組都熱門，業績成長超過10%。

▲ESTEE LAUDER 小棕大修護鐵粉組 推薦價14,500元（台南新天地）。

▲à la sha 貼布繡簡約文字不對稱T恤 推薦價1,390元（高雄左營店）。

除了名品與保養組，連超市也出現「搶貨潮」。超市首日祭出售價699元的長野麝香葡萄買一送一、與普羅西歐特級初榨橄欖油 500ml，6 入組只要 2,899 元，吸引民眾搶購，全檔期共有多款商品祭出買一送一優惠，從進口零食到頂級肉品，適合家庭採購與年末補貨。

明 11／7 新光三越周年慶再推熱門單品與限量優惠，台南新天地祭出 LANCÔME NO.1超極限明星必備組，特價 6,435 元、VIVAIA Margot 炙紅經典瑪麗珍鞋，售價 4,480 元、adidas Taekwondo 運動休閒鞋，售價2,723元；DIAMOND TOWERS 則推薦 AESOP 蒼穹之上．引香水50ml，以清新木質調打造出冬季專屬的氣息，售價 5,600 元、美麗市場冰鹽熟成鮭魚半身700g售價1,099元，特價買一送一、誠品酒窖金星啤酒750ml，2 入原價 960元，特價 888 元。

▲LANCÔME NO.1超極限明星必備組 推薦價6,435元（台南新天地）。

▲VIVAIA Margot炙紅經典瑪麗珍鞋 推薦價4,480元（台南新天地）。

▲AESOP 蒼穹之上．引香水50ml 推薦價5,600元（DIAMOND TOWERS）。