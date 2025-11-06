fb ig video search mobile ETtoday

超玻璃心的三大星座！TOP 1太重感情無法接受背叛　信任破碎就無法修補

記者李薇／台北報導　圖／tvn_drama IG

有些人外表看似堅強，實際上內心卻相當脆弱，只要一句話就能深深刺傷他們的心，被稱為「玻璃心」代表，他們敏感細膩、情緒起伏大，別人無心的一句話，都可能在他們心裡反覆琢磨許久，以下就盤點出「玻璃心最強」的三大星座，看看你身邊有沒有這樣的朋友。

戀愛。（圖／tvn_drama IG）

TOP 3：雙魚座

雙魚座感情豐富又浪漫，對世界充滿想像與期待，但也因此容易受傷，只要感覺到一絲冷淡或忽略，就會陷入「是不是我做錯了什麼」的自責循環，他們往往不會直接表達不滿，而是選擇默默難過，在心裡演一整齣悲劇，若想與雙魚好好相處，真誠的關心與溫柔的語氣會是最好的安撫良方。

TOP 2：巨蟹座

巨蟹座天生防禦心強，情緒又極度細膩，任何一點批評都會讓他們鑽牛角尖，他們在乎身邊人的看法，尤其是家人與親密關係，只要感受到一絲被否定，就會立刻關上心門，巨蟹的玻璃心常源於他們強烈的安全感需求，一旦確定被理解，他們又會立刻回歸溫柔體貼的模樣。

TOP 1：天蠍座

別看天蠍外表冷靜沉著，其實內心敏感到不行，他們對情感極度認真，任何背叛、誤解或忽視都會讓他們陷入深層受傷模式，天蠍的玻璃心不是因為脆弱，而是因為他們太重感情，一旦信任被動搖，就會反覆糾結、難以釋懷，與天蠍相處時，誠實與尊重絕對是關鍵，因為一旦被誤會，他們的心就像碎了的玻璃，再也難以修補。

關鍵字：

愛情, 星座, 占卜

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

