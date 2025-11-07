fb ig video search mobile ETtoday

85度C雙11五款指定大杯飲品買二送一　寄杯卡同享優惠

▲85度C雙11推買二送一優惠。（圖／品牌提供）

▲85度C雙11推買二送一優惠。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

一年一度的雙11檔期不只網購熱，連咖啡也有好康。連鎖咖啡品牌 85度C 宣布將於 11／11 當天推出五款指定大杯飲品「買二送一」活動，包括香草風味拿鐵、榛果風味拿鐵、特皮Q奶茶、蕎麥奶茶與蕎麥冬瓜。活動不限冰熱、限大杯同品項，現場寄杯卡也可享「買兩張送一張」優惠，最多可省 1,050 元，相當於 66 折價。

當天特價品項香草風味拿鐵與榛果風味拿鐵，原價每杯 105 元，11／11 當天三杯原價 315 元，特價僅需 210 元，等於 66 折。非咖啡手搖也有選擇，特皮Q奶茶以粉角搭配經典奶茶，三杯原價 165 元，特價 110 元；無咖啡因選項包括蕎麥奶茶與蕎麥冬瓜，採用黃金蕎麥沖製，三杯分別優惠至 100 元與 90 元，換算每杯僅 30 元起。

業者表示，此次雙11活動為單日限定，優惠僅限 11／11 當天現場購買，寄杯辦法依各門市公告為準。活動不限冰熱飲、但限大杯同品項，每人現場購買上限兩組（共六杯），不含鉑金咖啡。85 Cafe APP、電話與外送訂購不適用本活動。另寄杯卡也同享優惠，購買兩張可再送一張（共 30 杯），最高可省下 1,050 元。

▲星巴克買一送一,春日門市。（圖／業者提供）

今 11／7 星巴克於晚上 8 點前也有「集團同慶 好友分享日」，購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，想要悠閒度過小周末，也能去報到領個小確幸，不適用優惠門市請看文後列表。

星巴克買一送一不提供優惠門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北、苑裡稻香門市。

85℃, 雙11優惠, 咖啡買一送一, 奶茶, 蕎麥冬瓜, 手搖飲, 特皮Q奶茶, 香草拿鐵, 榛果拿鐵, 寄杯卡活動

